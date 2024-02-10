С этим рецептом пирожков не будет ни одного неприятного сюрприза – они получатся рыхлыми, ароматными и вкуснейшими.

Пирожки с картофелем, капустой или другой начинкой – блюдо, от которого невозможно отказаться.

Да, начинка может быть разной, потому что самое главное при приготовлении пирожков – тесто.

Автор кулинарного блога cook_with_me_at_home поделилась рецептом, по которому готовят в ее семье.

«За этот рецепт благодарна своей тете, которая жарит годами эти невероятные пирожки», - отметила автор кулинарного блога.

Пирожки, рецепт.

По ее словам, начинка для пирожков может быть любая – вареные яйца с зеленым лучком, тушеная капуста, картофель.

Для своих пирожков фудблогер выбрала отварное мясо с рисом.

Итак, для приготовления теста понадобятся дрожжи – 25 г, соль – 1/2 ч.л., сахар – 1/2 ст.л., вода – 1 ст.л., масло – 1 ст.л., мука – 2 ст.л.

Ход приготовления пирожков – на дрожжи высыпать соль, сахар, перемешать, чтобы дрожжи расстаяли. Добавить теплую воду. Все хорошо перемешать. Добавить масло, перемешать.

«Постепенно просеять муку, хорошо вымешивая каждый раз. Тесто должно быть как густая сметана. Я дала тесту немного постоять под полотенцем, но можно с ним сразу работать», - отметила кулинар.

Далее начинаем формировать пирожки.

"Руки все время должны быть смазаны маслом", - предупредила кулинар.

Пирожки, рецепт.

Пирожки, рецепт.

Как формировать пирожки – ложкой, тоже смоченной в масле, набираем тесто, выкладываем в руку, формируем палянычку, в центр которой выкладываем начинку. Сжимаем края, формируем пирожок.

Жарить пирожки нужно в хорошо разогретом масле на умеренном огне с двух сторон до румяной корочки.

Комментируя этот рецепт пирожков, подписчики фудблогера отмечают, что рецепт очень удачный.

«Сегодня жарила по вашему рецепту с мясом и сливовым повидлом – это вкусно очень… Пышные внутри, а сверху хрустящие»,

«Только что приготовила эти пирожки – отличный рецепт, быстрый, легкий. Пирожечки очень пухленькие и вкусные. Лепить легко…»,

«Это рецепт таких пирожков, которые просто ВАУ»,

«Очень давно искала такой рецепт» .

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