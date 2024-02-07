Мужчина частично признал свою вину, утверждая, что был задержан незаконно на улице представителями территориального центра.

Мужчину из Львовской области осудили за уклонение от мобилизации. Он утверждал на суде, что работники территориальных центров занятости незаконно задержали его на улице, а медицинская комиссия по призыву (ВЛК) признала его здоровым за пять минут.

Об этом идет речь в приговоре Червоноградского городского суда Львовской области.

Судебные документы свидетельствовали, что в июле 2023 года мужчина успешно прошел медицинское обследование по призыву и получил повестку, но отказался от военной службы, подав соответствующее заявление. В сентябре того же года ему пытались снова вручить повестку, однако он снова уклонился, составив соответствующее заявление.

Мужчина частично признал свою вину, утверждая, что был задержан незаконно на улице представителями территориального центра и что медицинское освидетельствование в ВЛК длилось всего пять минут.

На суде мужчина утверждал, что его телефон был отобран и незаконно задержан и удержан. Он также отметил, что проведение медицинского осмотра военно-врачебной комиссией было нарушено, поскольку не присутствовало врачей, а сам процесс длился всего пять минут.

Он объяснил, что эти события вызвали у него стресс, из-за чего он отказался принимать повестку и составил соответствующий акт. Кроме того, он добавил, что занимается волонтерством и помогает Вооруженным Силам Украины.

Суд подтвердил, что медицинское освидетельствование в военно-врачебной комиссии было проведено без нарушений, поскольку обвиняемый не представил доказательств противоположного.

Согласно установленным фактам, суд признал мужчину виновным за нарушение статьи 336 Уголовного кодекса Украины и приговорил его к трем годам лишения свободы.

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