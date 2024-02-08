Шаг 7. Вымойте обувь

Настройте стиральную машину на деликатный цикл холодной воды с медленным или без отжима. Используйте жидкий стиральный порошок или стиральные капсулы, так как порошок для стирки может застрять в обуви, если он не растворяется должным образом.

Шаг 8. Сушка обуви

После завершения цикла стирки извлеките обувь и шнурки из сетчатых мешков для одежды и дайте им высохнуть на воздухе. Вы можете набить обувь чистыми тряпками или бумажными полотенцами, чтобы впитать лишнюю влагу и сохранить форму во время высыхания. Если возможно, разместите обувь в месте, где будет много солнечного света. Это может помочь ускорить процесс высыхания.

Шаг 9. Снова вставьте стельки

Когда все высохнет, поместите стельки обратно в обувь и завяжите шнурки. Единственное, что осталось сделать, это отправиться в новой обуви!