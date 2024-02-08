Стирать обувь в стиральной машине несложно, но требует определенной подготовки. Прежде чем начать, ознакомьтесь с инструкциями по уходу и чистке обуви, чтобы убедиться, что ее можно стирать в стиральной или сушильной машине. Далее убедитесь, что у вас есть такие инструменты и материалы:
Шаг 1. Снимите шнурки и стельки
Сначала извлеките шнурки и/или стельки из обуви.
Шаг 2. Выстирайте шнурки
Чтобы шнурки не запутывались и не обматывались вокруг любых частей в барабане, стирайте их в надежно закрывающемся сетчатом мешке для одежды. Для тяжелых загрязнений можно использовать стиральный порошок и мягкую щетку, чтобы почистить шнурки вручную.
Шаг 3. Выстирайте стельки вручную
Стирайте стельки вручную, если иное не указано в инструкциях по уходу. Машинная стирка ваших стельок может привести к намоканию, а это значит, что они могут высохнуть в течение нескольких дней. Если стельки нельзя стирать в стиральной машине, вы можете очистить их и дезодорировать:
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Протрите их мягкой щеткой или тряпкой слегка мыльной водой
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С помощью губки впитывайте как можно больше лишней влаги
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Посыпьте стельки пищевой содой и оставьте на ночь, чтобы дезодорировать и впитать остатки влаги.
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Утром смойте пищевую соду
После того, как стельки высохнут, вы можете поместить их обратно в обувь.
Шаг 4. Очистите подошвы
Если на подошвах вашей обуви есть избыток грязи или мусора, используйте мягкую щетку, чтобы удалить их как можно больше. Вы также можете использовать зубную щетку или зубочистку, чтобы тщательно удалить мусор из тесных мест. После удаления грязи вы также можете очистить следы от потертостей с помощью тряпки или мягкой щетки, чтобы нанести чистящее средство обуви. Осторожно вотрите чистящее средство, а затем протрите влажной тряпкой.
Шаг 5. Поместите обувь в сетчатый мешок для одежды
После очистки подошвы положите обувь в сетчатый мешок для одежды, чтобы она не опрокидывалась в стиральной машине.
Шаг 6. Подготовьте груз
Поместите пакет в стиральную машину вместе с несколькими старыми полотенцами, чтобы сбалансировать нагрузку. Убедитесь, что полотенца старые – более новые могут вымыть избыток красителя, который может испачкать вашу обувь.
Шаг 7. Вымойте обувь
Настройте стиральную машину на деликатный цикл холодной воды с медленным или без отжима. Используйте жидкий стиральный порошок или стиральные капсулы, так как порошок для стирки может застрять в обуви, если он не растворяется должным образом.
Шаг 8. Сушка обуви
После завершения цикла стирки извлеките обувь и шнурки из сетчатых мешков для одежды и дайте им высохнуть на воздухе. Вы можете набить обувь чистыми тряпками или бумажными полотенцами, чтобы впитать лишнюю влагу и сохранить форму во время высыхания. Если возможно, разместите обувь в месте, где будет много солнечного света. Это может помочь ускорить процесс высыхания.
Шаг 9. Снова вставьте стельки
Когда все высохнет, поместите стельки обратно в обувь и завяжите шнурки. Единственное, что осталось сделать, это отправиться в новой обуви!
Источник: Whirlpool
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