Ходити в мокрому взутті неприємно. Окрім кожного хлюпаючого кроку, мокре взуття також може призвести до неприємного запаху та навіть пухирів. Але мокрого взуття іноді важко уникнути. Взуття може промокнути будь-де. Тому варто знати, як швидко висушити чоботи та черевики . Отже, в чому ж секрет сушіння мокрого взуття?

Перш за все: Ви захочете уникнути пошкодження свого взуття під час сушіння. Тому сушити взуття в машині-сушарці взагалі не рекомендується. Це створює ризик потенційної усадки взуття та пошкодження клею, який утримує взуття разом. Є кращі способи висушити взуття та черевики.

1. Використовуйте газету для сушіння взуття

Швидше за все, ви бачили це раніше. Використання газети для сушіння мокрого взуття є перевіреним методом, і хоча це не найшвидший, але один із найпростіших. Таким чином ви захочете висушити їх протягом ночі. Ось що вам потрібно зробити:

2. Висушіть взуття за допомогою вентилятора

3. Придбайте сушарку для взуття

Купівля сушарки для взуття цілком варта того, коли вам дуже часто доводиться мати справу з мокрим взуттям. Це зручні пристрої, які прості у використанні та не коштують комплекту. Ось як їх використовувати:

Зніміть шнурки та устілки.

Покладіть взуття догори дном на сушарку.

Потім увімкніть сушарку та залиште її діяти.

Сушильні машини також є чудовим засобом для видалення неприємних запахів із ваших черевиків і черевиків.

Джерело: askteamclean

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