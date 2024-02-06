Ходити в мокрому взутті неприємно. Окрім кожного хлюпаючого кроку, мокре взуття також може призвести до неприємного запаху та навіть пухирів. Але мокрого взуття іноді важко уникнути. Взуття може промокнути будь-де. Тому варто знати, як швидко висушити чоботи та черевики. Отже, в чому ж секрет сушіння мокрого взуття?
Перш за все: Ви захочете уникнути пошкодження свого взуття під час сушіння. Тому сушити взуття в машині-сушарці взагалі не рекомендується. Це створює ризик потенційної усадки взуття та пошкодження клею, який утримує взуття разом. Є кращі способи висушити взуття та черевики.
1. Використовуйте газету для сушіння взуття
Швидше за все, ви бачили це раніше. Використання газети для сушіння мокрого взуття є перевіреним методом, і хоча це не найшвидший, але один із найпростіших. Таким чином ви захочете висушити їх протягом ночі. Ось що вам потрібно зробити:
- Зберіть старі газети та порвіть їх на менші шматки.
- Зімніть або збийте шматки газети.
- Вийміть устілки з взуття.
- Засуньте згорнуту газету в черевики.
- Потім знайдіть сухе місце для зберігання взуття на ніч.
- Якщо ваше взуття дуже мокре, ви можете замінити газету через кілька годин.
- Крім того, ви можете поставити їх біля радіатора, щоб прискорити процес висихання.
Ви можете використовувати газетний метод для більшості видів взуття.
2. Висушіть взуття за допомогою вентилятора
Якщо ви хочете швидко висушити мокре взуття, кращим варіантом буде вентилятор.
- Покладіть мокре взуття на аркуш газети або рушник, щоб ввібрати зайву воду.
- Якщо у вас є маленький вентилятор, який можна поставити на підлогу, ви можете поставити взуття перед вентилятором і включити його.
- Крім того, ви можете зігнути звичайну вішалку для одягу у формі S і зачепити на неї взуття.
- Переконайтеся, що черевики не зашнуровані, перш ніж поставити їх перед вентилятором, інакше повітря не потрапить до деяких мокрих плям.
Таким чином можна сушити й інші предмети одягу, наприклад штани.
3. Придбайте сушарку для взуття
Купівля сушарки для взуття цілком варта того, коли вам дуже часто доводиться мати справу з мокрим взуттям. Це зручні пристрої, які прості у використанні та не коштують комплекту. Ось як їх використовувати:
- Зніміть шнурки та устілки.
- Покладіть взуття догори дном на сушарку.
- Потім увімкніть сушарку та залиште її діяти.
Сушильні машини також є чудовим засобом для видалення неприємних запахів із ваших черевиків і черевиків.
Джерело: askteamclean
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