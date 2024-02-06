Ходить в мокрой обуви неприятно. Кроме каждого хлюпающего шага, мокрая обувь также может привести к неприятному запаху и даже волдырям. Но мокрой обуви иногда трудно избежать. Обувь может промокнуть где угодно. Поэтому следует знать, как быстро высушить сапоги и ботинки . Итак, в чем же секрет сушки мокрой обуви?
Прежде всего: Вы захотите избежать повреждения своей обуви во время сушки. Поэтому сушить обувь в машине-сушилке вообще не рекомендуется. Это создает риск потенциальной усадки обуви и повреждения клея, удерживающего обувь вместе. Есть лучшие способы высушить обувь и ботинки.
1. Используйте газету для сушки обуви
Скорее всего, вы видели это раньше. Использование газеты для сушки мокрой обуви является проверенным методом, и хотя это не самый быстрый, но один из самых простых. Таким образом вы захотите высушить их в течение ночи. Вот что вам нужно сделать:
- Соберите старые газеты и порвайте их на меньшие куски.
- Сомните или взбейте куски газеты.
- Извлеките стельки из обуви.
- Задвиньте свернутую газету в ботинки.
- Затем найдите сухое место для хранения обуви на ночь.
- Если ваша обувь очень мокрая, вы можете заменить газету через несколько часов.
- Кроме того, вы можете поставить их у радиатора, чтобы ускорить процесс высыхания.
Вы можете использовать газетный метод для большинства видов обуви.
2. Высушите обувь с помощью вентилятора
Если вы хотите быстро высушить мокрую обувь, лучшим вариантом будет вентилятор.
- Положите мокрую обувь на лист газеты или полотенце, чтобы впитать лишнюю воду.
- Если у вас есть маленький вентилятор, который можно поставить на пол, можно поставить обувь перед вентилятором и включить его.
- Кроме того, вы можете согнуть обычную вешалку для одежды в форме S и задеть на нее обувь.
- Убедитесь, что ботинки не зашнурованы, прежде чем поставить их перед вентилятором, иначе воздух не попадет в некоторые мокрые пятна.
Таким образом, можно сушить и другие предметы одежды, например брюки.
3. Купите сушилку для обуви
Покупка сушилки для обуви вполне достойна того, когда вам очень часто приходится иметь дело с мокрой обувью. Это удобные устройства, простые в использовании и не стоящие комплекта. Вот как их использовать:
- Снимите шнурки и стельки.
- Положите обувь вверх дном на сушилку.
- Затем включите сушилку и оставьте ее действовать.
Сушильные машины также являются отличным средством для удаления неприятных запахов из ваших ботинок и ботинок.
Источник: askteamclean
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