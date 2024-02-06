Ходить в мокрой обуви неприятно. Кроме каждого хлюпающего шага, мокрая обувь также может привести к неприятному запаху и даже волдырям. Но мокрой обуви иногда трудно избежать. Обувь может промокнуть где угодно. Поэтому следует знать, как быстро высушить сапоги и ботинки . Итак, в чем же секрет сушки мокрой обуви?

Прежде всего: Вы захотите избежать повреждения своей обуви во время сушки. Поэтому сушить обувь в машине-сушилке вообще не рекомендуется. Это создает риск потенциальной усадки обуви и повреждения клея, удерживающего обувь вместе. Есть лучшие способы высушить обувь и ботинки.

1. Используйте газету для сушки обуви

Скорее всего, вы видели это раньше. Использование газеты для сушки мокрой обуви является проверенным методом, и хотя это не самый быстрый, но один из самых простых. Таким образом вы захотите высушить их в течение ночи. Вот что вам нужно сделать:

2. Высушите обувь с помощью вентилятора

Таким образом, можно сушить и другие предметы одежды, например брюки.

Если вы хотите быстро высушить мокрую обувь, лучшим вариантом будет вентилятор.

3. Купите сушилку для обуви

Покупка сушилки для обуви вполне достойна того, когда вам очень часто приходится иметь дело с мокрой обувью. Это удобные устройства, простые в использовании и не стоящие комплекта. Вот как их использовать:

Снимите шнурки и стельки.

Положите обувь вверх дном на сушилку.

Затем включите сушилку и оставьте ее действовать.

Сушильные машины также являются отличным средством для удаления неприятных запахов из ваших ботинок и ботинок.

Источник: askteamclean

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