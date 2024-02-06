Народный артист Украины Павел Зибров рассказал, какую пенсию получает и добавил, что его награды почти не повлияли на размер выплат.

Павел Зибров назвал размер своей пенсии , добавив, что рассчитывал получать больше.

По его словам, ему насчитали около 20% надбавки к выплатам.

"Я думал, что они все подсчитывают и делают плюс-плюс-плюс, я еще и участник боевых действий в Афганистане (45 лет назад воевал), и народный артист, и грамоты за заслуги есть. Я думал, что все это суммируют и будет пенсия 50 000", – сообщил Зибров.

Артист впервые откровенно назвал реальную сумму своей пенсии и добавил, что раньше были более ощутимы льготы для артистов, особенно для заслуженных артистов.

"Пенсия у меня 7 500. Раньше еще были льготы – это талончики давали и ты шел и машину за 9000 рублей покупал Волгу. Если ты заслуженный артист, то Жигули за 5 000 мог купить. Давали участки под застройку в Конча-Заспе", - добавил певец.

Украинцы в комментариях отреагировали на заявление Павла Зиброва:

"Военный вне штата без конечности имеет 500 грн. Какие тебе 50 000... имей совесть",

"Мой сын воюет и имеет ранения и 6контузий до сих пор нет УБД",

"Ужас смеются над людьми!",

"Если это отвратительно",

"Есть еще один шанс быть защитником добровольцем".

Источник: "33 вопроса от Люкс Фм".

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