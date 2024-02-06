Конденсат – это вода, которая собирается на холодных твердых поверхностях, когда к ним прикасается теплый воздух. Чаще это происходит зимой на таких поверхностях, как окна, двери и стены, а также в непроветриваемых помещениях, таких как встроенные шкафы.
Мы рассмотрим причины образования конденсата, а также способы его устранения и предотвращения. Мы также рассматриваем долгосрочные решения для конденсации, которые могут навсегда остановить ее возврат.
Почему я получаю конденсат на окнах?
На окнах появляется конденсат, когда теплый воздух изнутри сталкивается с прохладной стеклянной поверхностью. Когда происходит это столкновение, воздух достигает «точки росы», где содержащаяся в теплом воздухе влага конденсируется и сливается, превращаясь в видимые капли воды.
Обычно конденсат на окнах образуется зимой, так как низкие наружные температуры делают оконное стекло холоднее, а отопление делает воздух внутри более теплым.
Как остановить конденсацию на окнах
Вот 5 лучших советов, как остановить образование конденсата на окнах:
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Открывайте окна в спальнях на ночь.
Теплый воздух, выдыхаемый людьми во время сна, повышает влажность. При закрытых окнах влажному воздуху некуда деваться, поэтому образуется конденсат. Если открыть окно, теплый воздух выходит наружу.
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Держите шторы открытыми в спальнях на ночь.
Закрытые шторы прекрасно предотвращают сквозняк, но они также предотвращают нагрев оконного стекла центральным отоплением. Это делает стекло холоднее, чем могло бы быть, что приводит к конденсации. Если шторы оставляются открытыми ночью, температура стекла будет ближе к комнатной, поэтому не будет образовываться конденсат. Если держать шторы открытыми непрактично, изменение их на более тонкие шторы все равно будет иметь значение.
- Открывайте окна в ванной комнате во время принятия душа или ванны
Во время принятия душа и ванны в течение короткого времени образуется значительное количество пара, поэтому конденсация неизбежна. Открытие окна позволит паре быстро выйти. Чем шире она раскрыта, тем лучше. Также может потребоваться некоторое время держать открытое окно, чтобы убедиться, что весь влажный воздух получился. И закройте внутреннюю дверь ванной комнаты, чтобы пар не выходил в дом.
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Откройте окна в кухне во время приготовления пищи.
Приготовление пищи, кипячение кастрюль и использование чайника создают многие пары на кухне. Как и такие действия, как мытье посуды, стирку одежды и использование сушильной машины. Широко открывая окна при выполнении этих действий, вы обеспечите вентиляцию и позволит теплому воздуху выйти, а не приведет к образованию конденсата на окне.
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Сушите одежду на улице
Во время высыхания мокрая одежда, расположенная на вентиляционной системе или радиаторе, выделяет влагу в воздух, повышая влажность и вызывая конденсацию. Одежду желательно сушить на улице. Но если это невозможно из-за погоды, откройте окна, чтобы воздух вышел. Кроме того, старайтесь сушить одежду в комнате с большим количеством окон, чтобы солнечный свет высушил ее быстрее.
Источник: Screwfix
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