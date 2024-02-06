В большинстве домов иногда образуется конденсат, но если это случается часто и не останавливается, это может привести к появлению плесени и сырости.

Конденсат – это вода, которая собирается на холодных твердых поверхностях, когда к ним прикасается теплый воздух. Чаще это происходит зимой на таких поверхностях, как окна, двери и стены, а также в непроветриваемых помещениях, таких как встроенные шкафы.

Мы рассмотрим причины образования конденсата, а также способы его устранения и предотвращения. Мы также рассматриваем долгосрочные решения для конденсации, которые могут навсегда остановить ее возврат.

Почему я получаю конденсат на окнах?