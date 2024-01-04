Високий рівень вологості в будинку може призвести до ряду потенційно серйозних проблем зі здоров'ям.

До них відносяться астма, алергія та різні інші респіраторні захворювання, викликані цвіллю, пиловими кліщами, відшаровуванням свинцевої фарби, шкідниками та іншими проблемами, часто спричиненими високим рівнем вологості.

Якщо ви помітили протікання або плями води, гниття деревини, затхлий запах, іржу або корозію, а також надмірну конденсацію, важливо зрозуміти, як знизити вологість в будинку.

Основні причини високої вологості в приміщенні

В ідеалі рівень вологості в приміщенні має становити від 30 до 50 відсотків. Існує кілька можливих причин підвищеного рівня вологості всередині будинку, зокрема:

Високий рівень вологості на відкритому повітрі : якщо на вулиці душно і волого, то, швидше за все, і всередині будинку теж буде волого.

Виток у внутрішній сантехніці . Витоки з раковин або інших джерел води призводять до збільшення вологості повітря, що призводить до підвищення рівня вологості всередині.

Недостатня ізоляція . Якщо ізоляція вашого будинку недостатня, він пропускатиме більше сирого та вологого повітря зовні, а також дозволить виходити більшій кількості прохолодного повітря.

Погана вентиляція . Будинки, в яких немає достатньої вентиляції та припливу повітря, також можуть бути більш вологими.

Використовуйте осушувач.

Якщо ви ставите питанням, як знизити вологість, одним із найпростіших і найефективніших рішень є використання осушувача. Ці машини витягують повітря з приміщення через дуже холодний змійовик, внаслідок чого волога в повітрі конденсується, а потім потрапляє у контейнер для збирання.

Увімкніть кондиціонер.

Можливо, ви вже знаєте, що опалення будинку може знизити рівень відносної вологості. Однак у спекотний літній день домашній кондиціонер може допомогти з контролем вологості. Кондиціонер подає повітря в будинку через змійовик випарника, що містить холодоагент. Під час цього процесу збирається тепло, а на змійовиках конденсується волога, подібно до того, як працює осушувач. Потім конденсат потрапляє в збірний піддон, а холодніше і осушене повітря відправляється назад у приміщення.

Використовуйте ущільнювачі, щоб зменшити протяги.

Поява конденсату на внутрішній стороні вікон може означати, що вони пропускають всередину гаряче і вологе повітря. Щоб зменшити вологість у будинку та вирішити цю проблему, спробуйте додати ущільнювачі вздовж вікон та дверей, щоб закрити будь-які протікання та усунути протяги. Додавання дверного отвору до зовнішніх дверей також допоможе запобігти виходу холодного повітря та потраплянню вологого повітря всередину.

Використовуйте вентилятори.

Одним із секретів контролю рівня вологості в будинку є збільшення притоку повітря та вентиляції. Увімкніть стельові вентилятори і розмістіть додаткові вентилятори по всьому будинку, щоб досягти цієї мети. Чим більше повітря переміщатиметься по будинку, тим більше вологи з нього виділятиметься.

Винесіть кімнатні рослини на вулицю.

Кімнатні рослини також можуть сприяти підвищенню рівня вологості в будинку. Фактично деякі сорти, такі як павутинні рослини, папороті, плющ та лілії, спеціально рекомендуються для підвищення вологості в сухому будинку. Винесення кімнатних рослин надвір, коли в будинку дуже волого, може допомогти пом'якшити ситуацію з вологістю.

Не сушіть білизну на мотузці всередині.

Людям, які воліють сушити білизну на мотузці, варто подумати про те, щоб робити це на мотузці для білизни на відкритому повітрі, а не вдома. Оскільки волога з одягу випаровується повітря приміщення, це може сприяти підвищенню вологості в будинку. Винесення вологої білизни на вулицю усуне цю проблему, а також допоможе вашому одязі та постільній білизні швидше висохнути.

Відкрийте вікна.

З'ясувати, як знизити вологість у кімнаті природним шляхом, можна так само просто, як відкрити вікна. Навіть якщо на вулиці дуже волого, відкриті вікна забезпечують більший приплив повітря та вентиляцію, спрямовуючи більше вологого повітря з дому. Відкриття вікон також пропускає більше природного сонячного світла, що допоможе осушити вологе повітря. Однак, якщо всередині будинку більш волого, ніж зовні, відкриття вікон навряд чи допоможе.

Ще одне рішення, як знизити вологість, - тримати міжкімнатні двері відчиненими. Як і у випадку з відкритими вікнами, це дозволить покращити циркуляцію повітря по всьому будинку. Коли приміщення закриті, повітря може вільно переміщатися, що може підвищити рівень вологості. Людям, у яких дуже вологий підвал або пральня, слід тримати двері відчиненими, щоб через неї могло проходити вологе повітря з решти будинку.

Розставте по будинку миски з харчовою содою або наповнювачем для котячого туалету.

Харчова сода вбирає вологу, тому вона може бути дуже ефективною для контролю вологості в будинку. Просто розставте миски з ним по будинку, щоб отримувати воду з повітря та знижувати рівень вологості. Порада: накрийте миски дуже тонкою тканиною, щоб звести до мінімуму пролиття порошку та вберегти свійських тварин від попадання порошку. Так само котячий наповнювач також вбирає вологу, тому розміщення невеликих мисок з ним у стратегічно важливих місцях будинку також допоможе знизити вологість.

Джерело: bobvilla.

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