Высокий уровень влажности в доме может привести к ряду потенциально серьезных проблем со здоровьем.

К ним относятся астма, аллергия и различные другие респираторные заболевания, вызванные плесенью, пылевыми клещами, отслаиванием свинцовой краски, вредителями и другими проблемами, часто вызванными высоким уровнем влажности.

Если вы заметили протечки или пятна воды, гниение древесины, затхлый запах, ржавчину или коррозию, а также чрезмерную конденсацию, крайне важно понять, как снизить влажность в доме.

Основные причины высокой влажности в помещении

В идеале уровень влажности в помещении должен составлять от 30 до 50 процентов. Существует несколько возможных причин повышенного уровня влажности внутри дома, в том числе:

Высокий уровень влажности на открытом воздухе : если на улице душно и влажно, то, скорее всего, и внутри дома тоже будет влажно.

Утечки во внутренней сантехнике . Утечки из раковин или других источников воды приводят к увеличению влажности воздуха, что приводит к повышению уровня влажности внутри .

Недостаточная изоляция . Если изоляция вашего дома недостаточна, он будет пропускать больше сырого и влажного воздуха снаружи, а также позволит выходить большему количеству прохладного воздуха.

Плохая вентиляция . Дома, в которых нет достаточной вентиляции и притока воздуха, также могут быть более влажными.

Используйте осушитель.

Если вы задаетесь вопросом, как снизить влажность, одним из самых простых и эффективных решений является использование осушителя. Эти машины вытягивают воздух из помещения через очень холодный змеевик, в результате чего влага в воздухе конденсируется, а затем попадает в контейнер для сбора.

Включите кондиционер.

Возможно, вы уже знаете, что отопление дома может снизить уровень относительной влажности. Однако в жаркий летний день домашний кондиционер может помочь с контролем влажности. Кондиционер подает воздух в доме через змеевик испарителя, содержащий хладагент. Во время этого процесса собирается тепло, а на змеевиках конденсируется влага, подобно тому, как работает осушитель. Затем конденсат попадает в сборный поддон, а более холодный и осушенный воздух отправляется обратно в помещение.

Используйте уплотнители, чтобы уменьшить сквозняки.

Появление конденсата на внутренней стороне окон может означать, что они пропускают внутрь горячий и влажный воздух. Чтобы снизить влажность в доме и решить эту проблему, попробуйте добавить уплотнители вдоль окон и дверей, чтобы закрыть любые протечки и устранить сквозняки. Добавление дверного проема к наружным дверям также поможет предотвратить выход холодного воздуха и попадание влажного воздуха внутрь.

Используйте вентиляторы.

Одним из секретов контроля уровня влажности в доме является увеличение притока воздуха и вентиляции. Включите потолочные вентиляторы и разместите дополнительные вентиляторы по всему дому, чтобы достичь этой цели. Чем больше воздух будет перемещаться по дому, тем больше влаги из него будет выделяться.

Вынесите комнатные растения на улицу.

Комнатные растения также могут способствовать повышению уровня влажности в доме. Фактически, некоторые сорта, такие как паутинные растения, папоротники, плющ и лилии, специально рекомендуются для повышения влажности в сухом доме. Вынос комнатных растений на улицу, когда в доме очень влажно, может помочь смягчить ситуацию с влажностью.

Не сушите белье на веревке внутри.

Людям, которые предпочитают сушить белье на веревке, стоит подумать о том, чтобы делать это на веревке для белья на открытом воздухе , а не дома. Поскольку влага с одежды испаряется в воздух помещения, это может способствовать повышению влажности в доме. Вынос влажного белья на улицу устранит эту проблему, а также поможет вашей одежде и постельному белью быстрее высохнуть.

Откройте окна.

Выяснить, как снизить влажность в комнате естественным путем, можно так же просто, как открыть окна. Даже если на улице очень влажно, открытые окна обеспечивают больший приток воздуха и вентиляцию, направляя больше влажного воздуха из дома. Открытие окон также пропускает больше естественного солнечного света, что может помочь осушить влажный воздух. Однако, если внутри дома более влажно, чем воздух снаружи, открытие окон вряд ли поможет.

Держите внутренние двери открытыми.

Еще одно решение, как снизить влажность, — держать межкомнатные двери открытыми. Как и в случае с открытыми окнами, это позволит улучшить циркуляцию воздуха по всему дому. Когда помещения закрыты, воздух не может свободно перемещаться, что может повысить уровень влажности. Людям, у которых очень влажный подвал или прачечная, следует держать дверь открытой, чтобы через нее могло проходить более менее влажный воздух из остальной части дома.

Расставьте по дому миски с пищевой содой или наполнителем для кошачьего туалета.

Пищевая сода впитывает влагу, поэтому она может быть очень эффективной для контроля влажности в доме. Просто расставьте миски с ним по дому, чтобы получать воду из воздуха и снижать уровень влажности. Совет: накройте миски очень тонкой тканью, чтобы свести к минимуму пролитие порошка и уберечь домашних животных от попадания порошка. Точно так же кошачий наполнитель также впитывает влагу, поэтому размещение небольших мисок с ним в стратегически важных местах дома также может помочь снизить влажность.

Источник: bobvila.

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