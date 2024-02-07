Внешний вид некусающих мошек похож на комаров, однако, если вы внимательно присмотритесь, вы заметите некоторые отличительные черты, такие как отсутствие хоботка и более тонкое и длинное тело мошек.

Как следует из названия, некусающие мошки не кусаются. Кроме того, они не переносят болезни. Они являются неприятными вредителями, поскольку часто появляются большими стаями, и встреча с ними может раздражать некоторых людей.

Как избавиться от мошек? Полностью уничтожить их практически невозможно, поскольку они являются частью богатых питательными веществами водных сред обитания. Тем не менее, мы можем предотвратить или уменьшить их места размножения.

3 совета, как избавиться от мошек

1. Используйте средство от насекомых