Как следует из названия, некусающие мошки не кусаются. Кроме того, они не переносят болезни. Они являются неприятными вредителями, поскольку часто появляются большими стаями, и встреча с ними может раздражать некоторых людей.
Как избавиться от мошек? Полностью уничтожить их практически невозможно, поскольку они являются частью богатых питательными веществами водных сред обитания. Тем не менее, мы можем предотвратить или уменьшить их места размножения.
3 совета, как избавиться от мошек
1. Используйте средство от насекомых
Репелленты не убивают мошек, но могут отпугнуть их от пребывания вблизи вас. Вы можете быть озабочены репеллентами, насыщенными химикатами, которые повредят вашей коже. Однако недавний выпуск на рынок натуральных репеллентов с насекомыми с использованием природных веществ, таких как масло чайного дерева или цитронеллы, возможно, поможет отбросить это мнение.
Хотя некусающие мошки не причинят нам вреда, они могут причинить неприятности, испортить наш идеальный обед или ужин на свежем воздухе и нарушить нашу рутину тренировок.
Лучшим естественным способом избавления от мошек будет применение средства защиты от насекомых.
2. Держите двери и окна плотно закрытыми или экранированными
Всегда держите двери и окна плотно закрытыми, чтобы предотвратить проникновение мошек в ваш дом. Вы можете закрыть окна мелкой сеткой и убедиться, что отверстия достаточно маленькие, чтобы мошки (длина тела: 5–8 мм) не могли залетать внутрь.
Двери являются наиболее уязвимыми точками проникновения летающих мошек. Убедитесь, что двери и окна закрыты в сумерках и на рассвете, поскольку это самое активное время как для мошек, так и для комаров . Чтобы снизить возможность проникновения мошек, можно установить шторы.
3. Сведите к минимуму использование яркого света
Насекомых, таких как пчелы, летающие муравьи и летающие термиты, привлекает свет из-за того, что они используют свет, чтобы управлять своим полетом, или просто через тепло, излучающее свет. Мошок сильно привлекает яркий свет. Желательно использовать желтые лампочки или приглушенный свет, особенно у главной двери, чтобы не допустить мошек к своему дому.
Переместите яркие фонари, расположенные у входов, в другие места или покрасьте лампочки в розовый или оранжевый цвет. Один из наиболее рекомендованных способов избавиться от мошек в вашем доме – это выключить неиспользованный свет или уменьшить использование освещения на улице.
Источник: KILLEM.COM.SG
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