Пекинская капуста прекрасно сочетается с множеством вкусных продуктов. В некоторых случаях салат из пекинской капусты может даже заменить гарнир.
Например, если добавить в него калорийные ингредиенты: мясо, охотничьи колбаски или копченая колбаса
Таким рецептом салата из пекинской капусты и салями и поделилась автор блога «zhuravlina_cooking» .
Салат из пекинской капусты.
Итак, для приготовления этого салата из пекинской капусты понадобятся следующие ингредиенты: пекинская капуста – 350 гр, колбаса – 250 гр, кукуруза консервированная – 1 банка, морковь по-корейски – 250 гр, майонез – количество по желанию, сухари.
Салат из пекинской капусты.
Ход приготовления салата очень простой: пекинскую капусту разрезаем пополам и нарезаем тонкой соломкой. Перекладываем в глубокую миску. Копченую колбаску нарезаем соломкой и также выкладываем в миску, добавляем кукурузу и морковь по-корейски.
«Добавить майонез по вкусу, все перемешать и меганежный и вкусный салатик готов», - отметила фудблогерка.
Салат из пекинской капусты.
Пекинская капуста – это не только отличный компонент для салатов, ведь из нее можно готовить множество вкусных и полезных блюд. А в зимние дни этот овощ просто незаменим, поскольку он обогащен большим количеством витаминов, белка и аскорбиновой кислоты.
Пекинскую капусту отваривают и тушат, из нее делают голубцы и даже котлеты.
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