Бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала простой рецепт блинов, чтобы они были вкусными, тоненькими и с красивым ажурным узором.

Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом идеальных ажурных блинчиков, как готовили ее бабушка и мама.

Для приготовления блинов "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова использует:

кефир 1% - 0,5 л (можно заменить на кислое молоко или сыворотку)

яйца - 2 шт.

сахар - 1 ст.л. в тесто + 50 г для посыпки

соль - 0,5 ч.л.

растительное масло - 40 мл

мука - 220 г

вода (горячая) - 350 мл

сода пищевая - 1 ч.л.

масло сливочное - 50 г

"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова смешивает в миске яйца с кефиром, добавляет соль, 1 ст.л. сахара и просеянную муку. Венчиком размешиваем смесь до однородности, чтобы избавиться от комочков.

Затем вливаем горячую воду, добавляем соду и снова перемешиваем. В конце добавляем растительное масло, перемешиваем – и тесто на блины готово.

Жарим блинчики на разогретой сковороде – наливаем тесто в центр и распределяем по всей поверхности.

"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова выкладывает готовые блинчики на тарелку и сразу смазывает их холодным сливочным маслом и слегка посыпает сахаром.

"Когда горячий тонкий и кружевной блинчик сразу смазывается сливочным маслом и присыпается сахаром - он буквально тает во рту", – советует "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

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