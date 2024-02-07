Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом идеальных ажурных блинчиков, как готовили ее бабушка и мама.
Для приготовления блинов "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова использует:
- кефир 1% - 0,5 л (можно заменить на кислое молоко или сыворотку)
- яйца - 2 шт.
- сахар - 1 ст.л. в тесто + 50 г для посыпки
- соль - 0,5 ч.л.
- растительное масло - 40 мл
- мука - 220 г
- вода (горячая) - 350 мл
- сода пищевая - 1 ч.л.
- масло сливочное - 50 г
"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова смешивает в миске яйца с кефиром, добавляет соль, 1 ст.л. сахара и просеянную муку. Венчиком размешиваем смесь до однородности, чтобы избавиться от комочков.
Затем вливаем горячую воду, добавляем соду и снова перемешиваем. В конце добавляем растительное масло, перемешиваем – и тесто на блины готово.
Жарим блинчики на разогретой сковороде – наливаем тесто в центр и распределяем по всей поверхности.
"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова выкладывает готовые блинчики на тарелку и сразу смазывает их холодным сливочным маслом и слегка посыпает сахаром.
"Когда горячий тонкий и кружевной блинчик сразу смазывается сливочным маслом и присыпается сахаром - он буквально тает во рту", – советует "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.
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