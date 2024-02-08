Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила сделать полезные сырники с творогом и бананом, по словам кулинара, этот рецепт довольно прост и готовить сырники не составит труда.
Ингредиенты:
- Кисло-молочный творог 9%
- Бананы
- Натуральный йогурт (без добавок)
- Масло для жарки
Дополнительно:
- Фрукты и ягоды для подачи (по желанию)
Приготовление:
Шаг 1: Подготовка ингредиентов
В миске соедините 250 г кисло-молочного творога 9% с 2 спелыми бананами. Пюрируйте их в блендере до получения однородной массы, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Шаг 2: Добавление йогурта
Добавьте 2-3 столовые ложки натурального йогурта в смесь творога и бананов. Это придаст сырникам нежность и мягкий вкус. Тщательно перемешайте.
Шаг 3: Формирование сырников
Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне.
"Мастер Шеф" Литвинова рассказывает, слепите из теста небольшие лепешки, придавая им форму сырников.
Шаг 4: Жарка сырников
Обжаривайте сырники с обеих сторон до золотистой корки (по 2-3 минуты с каждой стороны).
Уложите готовые сырники на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
Шаг 5: Подача и украшение
Подавайте сырники горячими, посыпанными свежими фруктами или ягодами по желанию.
Можно добавить нежный мед или грецкие орехи для дополнительного вкуса.
Теперь у вас есть простой, полезный и вкусный рецепт сырников из трех ингредиентов, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.
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