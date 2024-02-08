Экс-судья шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусный и полезный десерт.

Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила сделать полезные сырники с творогом и бананом, по словам кулинара, этот рецепт довольно прост и готовить сырники не составит труда.

Ингредиенты:

Кисло-молочный творог 9%

Бананы

Натуральный йогурт (без добавок)

Масло для жарки

Дополнительно:

Фрукты и ягоды для подачи (по желанию)

Приготовление:

Шаг 1: Подготовка ингредиентов

В миске соедините 250 г кисло-молочного творога 9% с 2 спелыми бананами. Пюрируйте их в блендере до получения однородной массы, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Шаг 2: Добавление йогурта

Добавьте 2-3 столовые ложки натурального йогурта в смесь творога и бананов. Это придаст сырникам нежность и мягкий вкус. Тщательно перемешайте.

Шаг 3: Формирование сырников

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне.

"Мастер Шеф" Литвинова рассказывает, слепите из теста небольшие лепешки, придавая им форму сырников.

Шаг 4: Жарка сырников

Обжаривайте сырники с обеих сторон до золотистой корки (по 2-3 минуты с каждой стороны).

Уложите готовые сырники на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

Шаг 5: Подача и украшение

Подавайте сырники горячими, посыпанными свежими фруктами или ягодами по желанию.

Можно добавить нежный мед или грецкие орехи для дополнительного вкуса.

Теперь у вас есть простой, полезный и вкусный рецепт сырников из трех ингредиентов, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.

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