4 февраля православные верующие чтят память апостола Тимофея - одного из учеников Христа.
Также 4 февраля в церковном календаре – день памяти преподобного Николая Студеного.
4 февраля раньше считали самым холодным в году.
Поэтому именно 4 февраля славяне определяли середину зимы.
День памяти святого Тимофея в народе было принято называть "Полузимник".
Православные верующие раньше отправлялись в церковь и молились дома о благополучии для родных.
В этот день важно собираться дома семьей, накрыть стол вкусными блюдами и общаться.
Православная церковь 4 февраля не рекомендует тяжело работать.
Нельзя ссориться, сплетничать и обижаться.
По народным поверьям, 4 февраля нельзя подметать, потому что можно "вымести" счастье.
Раньше дом нельзя было покидать с непокрытой головой, наши предки боялись, что нечистая сила проберется в разум.
Нельзя отправляться в дальнюю дорогу - иначе будет несчастье.
Народные приметы 4 февраля
Так, наши предки смотрели, какой сегодня день: если в лесу мало снега — ждите скорой оттепели.
Морозы не ударили 4 февраля, значит зима будет долгой.
Ветки елок опущены вниз — будут сильные снегопады.
День ангела 4 февраля отмечают: Анастасия, Гавриил, Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Яков.
Источник: ТСН.
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