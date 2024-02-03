4 февраля православные верующие чтят память апостола Тимофея - одного из учеников Христа.

Также 4 февраля в церковном календаре – день памяти преподобного Николая Студеного.

4 февраля раньше считали самым холодным в году.

Поэтому именно 4 февраля славяне определяли середину зимы.

День памяти святого Тимофея в народе было принято называть "Полузимник".

Православные верующие раньше отправлялись в церковь и молились дома о благополучии для родных.

В этот день важно собираться дома семьей, накрыть стол вкусными блюдами и общаться.

Православная церковь 4 февраля не рекомендует тяжело работать.

Нельзя ссориться, сплетничать и обижаться.

По народным поверьям, 4 февраля нельзя подметать, потому что можно "вымести" счастье.

Раньше дом нельзя было покидать с непокрытой головой, наши предки боялись, что нечистая сила проберется в разум.

Нельзя отправляться в дальнюю дорогу - иначе будет несчастье.

Народные приметы 4 февраля

Так, наши предки смотрели, какой сегодня день: если в лесу мало снега — ждите скорой оттепели.

Морозы не ударили 4 февраля, значит зима будет долгой.

Ветки елок опущены вниз — будут сильные снегопады.

День ангела 4 февраля отмечают: Анастасия, Гавриил, Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Яков.

Источник: ТСН.

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