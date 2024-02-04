Расклад Таро на одну карту на 4 февраля, жизнь движется быстро, когда вы не обращаете внимания.

Ваше чтение одной карты Таро для всех знаков зодиака уже здесь на 4 февраля, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет вашему знаку зодиака чтение Таро по одной карте? Читай дальше.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 4 февраля.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов.

Жизнь движется быстро, как только пыль улеглась. На самом деле, дорогой Овен, у вас есть лишь небольшое окно, чтобы воспользоваться этой возможностью.

Не заставляйте судьбу ждать, когда желаемое так близко к достижению. Пошевеливайся. Вы можете подумать о том, что произошло позже, когда доберетесь туда, куда, как вы знаете, вам нужно идти.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Смерть в перевернутом положении.

Всегда есть причина, по которой все подходит к концу, и когда эта глава вашей жизни завершится, ваше видение будет ясным.

Вы намного лучше поймете, почему все произошло, и поймете, насколько вы выросли.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Девятка Кубков.

Сложных людей пруд пруди. В вашей жизни вам нужны люди, которые пытаются помочь миру стать лучше.

Окажетесь в окружении людей, которые любят вас унижать? Вы можете легко найти новую компанию. Так почему бы не?

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей.

Ух ты, столько всего происходит одновременно, и от всего этого у тебя чуть не кружится голова. Но хаос часто является способом Вселенной вызвать перемены.

Прочь тяжелую работу. Если время от времени что-то не нарушается, как бы вы вырвались из своей зоны комфорта? Тебе нужен был этот небольшой толчок. Это хорошо вам служит.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Король Пентаклей.

Вы не против немного нарушить правила, когда это имеет смысл, но сейчас вы можете чувствовать себя лучше, если в вашей жизни будет небольшая систематизация. Тебе не помешало бы немного подкорректировать свой график, не так ли?

Возможно, найдите новый распорядок дня, который подойдет для этих выходных, пока вы не закончите все свои дела. Затем вы можете пересматривать и корректировать по ходу дела.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Тройка Жезлов, перевернутая.

Никто не любит жить в доме, где царит горечь или обида. Возможно, сейчас вы имеете дело с большим количеством странной и негативной энергии, и вполне естественно желать, чтобы она улучшилась.

Возможно, у вас не получится полностью изменить текущую обстановку, поэтому вам, возможно, потребуется найти место, где вы сможете отдохнуть, чтобы увидеть восход или закат и насладиться природой.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Луна, перевернутая.

Вы не всегда невежественны, но на этот раз слепое пятно может застать вас врасплох. Когда вы устали или заняты, легко пропустить тревожные сигналы.

Поэтому, когда вы наконец заметите их, не корите себя за то, что не поняли, что происходит раньше. У каждого бывают плохие дни. Важно то, как вы отреагируете сейчас.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Четверка Кубков.

Эти мечты — не пустая трата времени, Скорпион. Ваши видения — это то, как ваша душа взывает к вам о чем-то большем.

Вместо того, чтобы отмахиваться от своих идей, немного поиграйте с ними и посмотрите, насколько далеко вы сможете воплотить их в жизнь.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Паж Кубков, перевернутая.

Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, Стрелец. Тот факт, что вам так долго не разрешали развлекать своего внутреннего ребенка, не означает, что вы не можете начать сейчас.

Это ваш момент, чтобы заняться игрой и создавать прекрасные вещи в мире благодаря красоте, которая находится внутри вас.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Рыцарь Жезлов, перевернутая.

Имейте запасной план, Козерог. Возможно, вам не удастся сделать то, на что вы надеялись, из-за плохой погоды или из-за плохого самочувствия друга.

Этот небольшой сбой в событиях может оказаться замаскированным благословением и дать вам шанс наверстать упущенное.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Четверка Пентаклей.

На самом деле нет ничего плохого в желании хороших вещей.

Вы должны ценить хорошее в жизни, и поэтому, если это означает откладывать деньги или работать несколько дополнительных смен, чтобы купить вещь, которую вы действительно хотите, побалуйте себя. Ты этого заслуживаешь, Водолей.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Мир

Хорошие новости ждут вас, Рыбы. За последний год вы пережили много боли и страданий, но теперь карма обещает отплатить вам добром за добро.

Больше никаких негативных событий на вашем пути не произойдет. Только солнышка и радуги для вас!

Источник: yourtango.

Последние новости Украины:

Какие знаки Зодиака могут быть одинокими в 2024 году: астрологи составили топ-4.

Как сообщала Politeka, гороскоп для Тельца на 2024 год: получите ценную информацию от астрологов.

Также Politeka публиковала гороскоп Девы на 2024 год: раскройте тайны Вселенной.