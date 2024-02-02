В Украине нардепы массово покупали автомобили и квартиры уже после 24 февраля 2022 года.

В Украине каждый третий народный депутат, подавший декларацию за 2022 год, приобрел новый автомобиль или недвижимость.

Журналисты выяснили, что наибольший рост ценных активов зафиксирован у депутатов партий "Слуги народа" и бизнес-группы "Доверие".

Установлено, что члены парламента и их родственники активно покупают, приобретают в собственность или пользуются новыми автомобилями и недвижимостью.

В течение первого года полномасштабной войны народные депутаты задекларировали в общей сложности 134 новых автомобиля до 304 автомобилей, которыми они владели.

Журналисты "ЭП" обращали внимание на рост продаж Mercedes, BMW и Lexus в Украине с 2022 по 2023 год, показатели превысили довоенный 2021 год.

Члены парламента в настоящее время владеют 260 новыми объектами недвижимости - это "плюс" к почти тысяче уже приобретенных к вторжению России, речь идет о квартирах, домах и земельных участках.

Сообщается, что каждый третий депутат обзавелся новой недвижимостью.

Украинцы в комментариях отреагировали на декларации нардепов:

"Простому народу так не жить. Все мнения депутатов сосредоточены на своем кармане, то есть на своем благополучии. Жизнь народа им безразлична. Главное за свою каденцию улучшить свое материальное положение",

"И эти люди решают судьбы народа и принимают законы. А сами и пальцем не пошевелит чтобы народ жил лучше. И не имеют ума и мудрости, чтобы остановить войну. И не думают идти на передовую, улучшают свою жизнь, и распоряжаются беззаконно судьбами людей" ,

"А люди последнее в армию сдают...".

Источник: "Экономическая правда".

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