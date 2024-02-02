Православная церковь 3 февраля также чтит память преподобного Максима Грека.
В народе этот день называют Максимов.
Известно, что он был утешителем, помогал людям в бедах.
Ему молились о заступничестве за вдов и сирот, на Максима важно помириться со всеми, с кем в ссоре.
При беспокойстве нужно пойти в церковь и помолиться.
Также наши предки с 3 февраля отсчитывали семь утренних морозов и верили, что после них наступит настоящая весна.
Раньше существовало поверье - чем больше энергии отдашь в разные дела в этот день, тем меньше работы будет весной.
Существуют и запреты 3 февраля, что нельзя делать:
Так, в этот день категорически запрещено лениться.
Перестановку мебели лучше перенести на другой день, ведь в ином случае это может принести в вашу жизнь нежелательные заботы.
Нельзя пришивать пуговицы 3 февраля - потому что есть риск того, что не избавитесь от старых проблем.
Запрещено ругаться и ссориться.
Приметы 3 февраля
Сильный ветер в этот день - значит придет оттепель.
Яркие звезды – значит скоро похолодает.
Лежит снег – лето будет дождливым.
День ангела 3 февраля празднуют владельцы таких имен: Агния, Валериана, Евгения и Максима.
Источник: ТСН.
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