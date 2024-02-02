Церковный праздник 3 февраля, в православном календаре день памяти святого Симеона и Святой пророчицы Анны.

Православная церковь 3 февраля также чтит память преподобного Максима Грека.

В народе этот день называют Максимов.

Известно, что он был утешителем, помогал людям в бедах.

Ему молились о заступничестве за вдов и сирот, на Максима важно помириться со всеми, с кем в ссоре.

При беспокойстве нужно пойти в церковь и помолиться.

Также наши предки с 3 февраля отсчитывали семь утренних морозов и верили, что после них наступит настоящая весна.

Раньше существовало поверье - чем больше энергии отдашь в разные дела в этот день, тем меньше работы будет весной.

Существуют и запреты 3 февраля, что нельзя делать:

Так, в этот день категорически запрещено лениться.

Перестановку мебели лучше перенести на другой день, ведь в ином случае это может принести в вашу жизнь нежелательные заботы.

Нельзя пришивать пуговицы 3 февраля - потому что есть риск того, что не избавитесь от старых проблем.

Запрещено ругаться и ссориться.

Приметы 3 февраля

Сильный ветер в этот день - значит придет оттепель.

Яркие звезды – значит скоро похолодает.

Лежит снег – лето будет дождливым.

День ангела 3 февраля празднуют владельцы таких имен: Агния, Валериана, Евгения и Максима.

Источник: ТСН.

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