Актриса «Женского квартала» Татьяна Песик любит быстрые и простые рецепты блюд, которые легко приготовить дома.

И этот рецепт чизкейка, говорит звезда «Женского квартала», именно из таких.

"Я люблю легкие рецепты, чтобы каждый смог приготовить", - отметила Татьяна Песик на своей странице в Инстаграм.

По этому рецепту чизкейка для основы необходимо: 300 грамм песочного печенья, 100 грамм растопленного масла, 10 грамм какао – если хочется, чтобы основа была шоколадной.

«В холодильник на 20 минут», – рассказала звезда «Женского квартала», показывая ход приготовления.

Быстрый рецепт чизкейка.

Для начинки чизкейка требуются 600 грамм крем-сыра, 120 грамм сахара, 200 грамм сливок 30-33%, 1 ст. ложки крахмала, 3 яйца.

«На основу выкладываем начинку и ставим в духовку на 140 градусов на 1 час. 20 мин. Можно поставить водяную баню, чтобы не потрескался. После полного остывания в холодильник на несколько часов», - рассказала Татьяна Песик.

Быстрый рецепт чизкейка.

Для карамельной начинки звезда "Женского квартала" советует взять 120 грамм сахара, 50 грамм масла, 50 грамм сливок, арахис.

«Как сахар растопится, добавить масло, тщательно перемешать и тогда сливки, готовить примерно 5 мин. Тогда все хорошенько выкладываем на чизкейк. Приятного аппетита!», - рассказала актриса «Женского квартала» о последних шагах в приготовлении чизкейка.

Быстрый рецепт чизкейка

Быстрый рецепт чизкейка

Как быстро и просто приготовить чизкейк Татьяна Песик подробно показала в своем видео на странице в Инстаграм.

«Ох, спасибо за рецепт. Обожаю такое. Вы настоящая хозяйка»,

«Великолепный чизкейк, делаю его постоянно, очень быстро и вкусно!»,

«Выглядит ну очень аппетитно», – комментируют чизкейк по этому рецепту подписчики Татьяны Песик.

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