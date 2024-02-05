В этот раз на своей странице в Instagram финалист "Мастер Шеф" Николай Люлько показал, как приготовить легкий и вкусный меренговый рулет с мандаринами.

Для приготовления меренги "Мастер Шеф" Николай Люлько берет следующие ингредиенты:

яичные белки – 190 г

лимонный сок – 10 г

соль – 2 г

сахар – 250 г

крахмал кукурузный – 25 г

Для крема:

крем-сыр - 150 г

сливки жирные – 100 г

сахарная пудра – 20 г

ванильный сахар – 10 г

Также нам понадобится 300 г мандаринов, но их можно заменить любыми другими фруктами или ягодами.

Сначала "Мастер Шеф" Николай Люлько соединяет белки с лимонным соком и солью и взбивает эту смесь на малой скорости до образования пены.

Далее в два-три подхода добавляем сахар, немного увеличиваем скорость и взбиваем до густых пиков. В конце добавляем крахмал и на малой скорости перемешиваем, чтобы он постепенно разошелся по всей массе меренги.

"Выкладываем на силиконовый коврик или пергамент и отправляем в разогретую духовку на 130 градусов. Выпекаем в режиме верх-низ с вентилятором 30-35 мин. После достаем и даем остыть", - объясняет "Мастер Шеф" Николай Люлько.

Для приготовления крема просто взбиваем крем-сыр со сливками, сахарной пудрой и ванильным сахаром.

Смазываем кремом ту сторону меренги, которая лежала на пергаменте, равномерно раскладываем дольки мандаринов и закручиваем рулет.

"Мастер Шеф" Николай Люлько советует перед подачей поставить меренговый рулет на несколько часов в холодильник.

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