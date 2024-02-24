Уровень комфорта, который вы испытываете с лучшим другом, не имеет себе равных.

Отношения у вас с другими могут быть хорошими, но есть что-то особенное в друге, с которым у вас родственная связь .

Вот признаки того, что у вас есть родственная связь с лучшим другом.

Вы принимаете своего друга таким, какой он есть.

Это признание должно быть взаимным, потому что в противном случае дружба не будет полной. Чтобы между друзьями была истинная душевная связь, должно присутствовать взаимное чувство или связь.

Взаимное принятие друг друга и их общий взгляд на мир полезны. Это не означает, что вы должны полностью принять точку зрения другого человека, но между вами должна быть общность.

Прежде чем установить настоящую связь, должно существовать взаимное уважение. И, к счастью, вы можете сформировать такую ​​связь со своим лучшим другом, поскольку в глубине души вы принимаете друг друга такими, какие они есть, не задавая вопросов.

2. Вы чутко относитесь к потребностям друг друга

Речь идет об эмоциональной связи, которая у вас есть с другим человеком. Но это отличается от простого принятия кого-то, потому что просто иметь одну и ту же систему убеждений недостаточно.

Интеллектуально быть другом важно, но без эмоционального компонента недостает элемента. Сочувствие к потребностям друг друга означает, что вы предлагаете плечо, на котором можно поплакать, и наоборот. Это означает, что вы оба проявляете сострадание к трудностям, которые встречаются на вашем пути.

Это также означает, что вы лучше понимаете, откуда вы оба, и, без сомнения, вас ценят обе стороны.

3. Вы заслуживаете доверия — и ваш друг тоже завоевал ваше доверие.

Это еще один уровень дружбы, который необходим для душевной связи. Взаимное доверие означает, что вы оба можете безоговорочно сохранять доверие друг друга. Хранить тайну и уважать частную жизнь — это элемент хорошего друга .

Доверие, которое вы разделяете друг с другом, делает вашу связь такой сильной. Каждый из вас может доверять друг другу и делиться своими мыслями, не опасаясь осуждения или насмешек.

4. Вы честны друг с другом

Честная дружба означает, что вы готовы пойти на риск, задеть их чувства и принять последствия того, что им может не понравиться то, что вы говорите. Фундамент ваших отношений должен быть очень прочным, потому что слабая дружба может закончиться, если в ней используется честность.

Речь идет о возможности сказать «нет» или дать понять тому, кого вы цените, что-то не в его интересах. Иногда невозможно удовлетворить потребности друга из-за собственных обстоятельств. Но именно в этот момент на первый план должно выйти уважение со стороны вашего собеседника.

5. Ты лоялен

Верная дружба означает, что ваш друг может рассчитывать на вас в самые уязвимые моменты жизни. Ни одному из вас не придется беспокоиться о раскрытии тайны или о том, что вам придется ходить друг вокруг друга на цыпочках.

Вы готовы противостоять другим, если вашего друга обвиняют в проступке. Вы защищаете своего друга любой ценой, будь то простое недоразумение или нечто гораздо большее.

На верного друга можно положиться, если он не допускает деструктивного поведения. А в вашей дружбе с лучшей подругой будьте уверены, что вы преданы друг другу во всех отношениях.

6. На вас можно положиться

Вы надежный человек и держите свое слово, даже когда это может быть неудобно. Если вы готовы встать в полночь и спасти друга под проливным дождем, ваша дружба крепче, чем у большинства других.

Одним из ключевых признаков того, что у вас есть душевная связь с лучшим другом, является ваша взаимная способность проявлять друг к другу интерес. Вы рядом и в хорошие времена, и в плохие ; когда они переживают тяжелый разрыв или когда начинают новую работу.

Каждый из вас выполняет данные обещания и предлагает поддержку, когда это наиболее важно.

7. Вы поддерживаете, даже когда это сложно.

Вы понимаете своего друга и готовы его выслушать, даже если он вам «наскучил» или вы не совсем согласны с его мнением.

Вы поддерживаете их, когда они переживают какую-то потерю, когда они планируют серьезные перемены в жизни или даже когда они попадают в больницу. Независимо от обстоятельств, такой уровень заботы указывает на то, что вы оба считаете друг друга важной частью своей жизни.

Источник: yourtango.

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