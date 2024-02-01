Для новых жестоких атак оккупанты могут накапливать в том числе ударные дроны-камикадзе.

Анализируя количество налетов дронов-камикадзе Shahed-131/136 за январь, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Ковалено сообщает, что оккупанты применили по Украине 274 дрона-камикадзе.

В данный подсчет Коваленко не включил налёт с 31 декабря на 1 января (90 дронов-камикадзе), поскольку он его рассматривает как атаку, начавшуюся в конце декабря 2023, то есть, спланированную и подготовленную именно на декабрь.

«Но, даже если и учитывать эти 90 Shahed-131/136, то показатель составит 364, что всё равно, намного ниже рекорда декабря 2023 – 625, без учёта тех же 90 дронов», - подчеркнул Коваленко в своем телеграм-канале.

Военный эксперт напомнил, что до рекордного декабря максимальные показатели налётов 2023 были в сентябре – 504 и мае – 406.

Январь, по словам аналитика, продемонстрировал, что Россия не располагает единым, пропорциональным боекомплектом, для систематизации налётов и выведения стабильного графика налётов Shahed-131/136.

У оккупантов осталась острая зависимость от поставок из Ирана и его производственных возможностей. А они, отмечает эксперт, хоть и выросли за последние полтора года, но не могут обеспечить потребности РФ по системным налётам по Украине.

«Каждый рекордный показатель налётов дронов-камикадзе достигается посредством снижения интенсивности ударов, в течение предыдущих месяцев», - заметил Коваленко.

То есть, например к декабрю в РФ готтовились, накапливая БК. А в январе 2024, чистый показатель налётов оказался ниже, чем в октябре- ноябре.

И все же, подеркивает аналитик, это не означает, чтоу Ирана нет возможности наращивать производство. Эти мощности у них есть и эта возможность намного большая чем у самой россии.

«А потому, не исключено, что в течение 2024 года Иран сможет выйти на показатели производства от 600 до 800 Shahed-131/136 в месяц. Но даже у этого производства есть свой потолок и у Ирана это предел контрабандных поставок», - предполагает эксперт.

По его словам, контрабанда действительно помогает обходить санкции, но не замещает свободный импорт. А потому у Ирана, возможности наращивания производства Shahed-131/136 не безграничны.

«Не исключено, что следующим рекордным месяцем по налётам Shahed-131/136 может стать май. Это обусловлено сроками и возможностями накопления максимального БК для такого показателя, а так же целой чередой фетиш-дат для россиян, а именно – 1 мая, 2 мая (особая угроза для Одессы), 9 мая», - предупредил эксперт.

Напомним, российские захватчики атаковали Харьков черными «Шахедами».

Ударные беспилотники типа Shahed-131\136, которыми Россия атакует Украину с сентября 2022 года, производит иранская государственная авиастроительная компания Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора со ссылкой на экспертизы.

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