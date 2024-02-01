Российские захватчики совершили новую атаку на Харьков, к сожалению, избежать попаданий не удалось.

Согласно данным Харьковской областной прокуратуры, ночью 31 января враг в очередной раз обстрелял Харьков.

Задокументировано попадание трех БПЛА на территории Основанского района.

Повреждены здания и помещения гражданского предприятия, произошел пожар.

К счастью, обошлось без пострадавших.

На опубликованных прокуратурой кадрах можно увидеть остатки беспилотников типа Shahed черного цвета.

Добавим, ранее в Воздушных силах ВС Украины сообщали, что «Шахеды» черного цвета труднее зафиксировать, поскольку композитные материалы имеют меньшую светоотражающую поверхность.

"Мы видим, что россияне использовали карбон, который является поглощающим материалом для радиолокационного сигнала. Черный цвет усложнит работу ПВО, а именно - визуальную привязку к цели", - подчеркивал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Впервые россияне использовали черные «Шахеды» во время атаки на Украину в ноябре 2023 года.

«Они усовершенствовали те БПЛА, которые получили от Ирана, те, которые делают сами, используя определенные композитные материалы для светоотражающей поверхности. Сейчас мы видим, что использовали карбономатериалы. Карбон является поглощающим материалом для радиолокационного сигнала, и черный цвет – понятно почему”, – объяснял Игнат.

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