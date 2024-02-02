Ваше ежедневное чтение карт Таро для всех знаков зодиака уже здесь с прогнозом на 2 февраля.

Ежедневное чтение карт Таро для всех знаков зодиака, в этот день можно совершить множество великих дел, которые принесут пользу вам и другим.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 2 февраля.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Мир

Восхождение на вершину никогда не было легким, Овен. Однако вам нужно было сделать то, что вам нужно было сделать, чтобы добраться до этого места вовремя.

Помните, как трудно вам было преодолевать все трудности, которые сопровождают успех? То же самое и с другими.

Будьте готовы протянуть руку помощи другим, если можете. Тебе будет полезно не забывать, откуда ты пришел.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Луна

Телец, для тебя это очень духовное время, и замечательно, если ты сможешь в полной мере воспользоваться им.

Зажгите свечи, включите музыку, которая поможет вам очистить разум, и дайте себе немного времени, чтобы заняться эзотерическими вещами.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Решение

Близнецы, вы сами себе лидер, поэтому, когда вам нужно время для себя, вам не нужно спрашивать разрешения, вам просто нужно его получить.

Не просто доверяйте своим инстинктам, которые каким-то образом их подстегивают. Проведите время на природе, выйдите на улицу и насладитесь звездами.

Ложитесь пораньше и хорошо отдохните, чтобы укрепить свой дух и свои знания.

Рак (21 июня – 22 июля)

Верховная Жрица

Рак, это отличный день для вас, чтобы найти дело, в которое вы твердо верите, и помочь всем, чем можете.

Вам не нужно отдавать деньги или время, если у вас их нет.

Вы можете поставить лайк публикации, поделиться чьей-то просьбой о помощи в социальных сетях или повысить свою осведомленность о различных темах и новостях, чтобы помочь вам понять, что происходит, и стать образованным гражданином.

Лев (23 июля – 22 августа)

Отшельник

Лев, ты готов принять новый вызов.

Некоторые из вещей, которыми вы занимаетесь сейчас, возможно, уже не обостряют ваш ум так, как раньше.

Это может быть хороший день для вас, чтобы увидеть, какие новые приключения ждут вас в вашей карьере, личной жизни или даже в вашем академическом развитии.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Император

Дева, много вещей происходит одновременно, и это может вызвать у тебя беспокойство о будущем.

Возможно, вам даже трудно быть в курсе всего, что происходит в вашей жизни и мире.

Вам может показаться, что сейчас трудно иметь что-то, на что вы можете положиться, однако вы всегда можете положиться на себя.

Будьте уверены, что вы справитесь с любой ситуацией, с которой столкнетесь.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Пятерка Жезлов

Весы, хорошие вещи случаются случайно нечасто. В большинстве случаев то, чего вы хотите, происходит благодаря божественному вмешательству или запланированным действиям.

У вас может быть идеальный день или прогулка с кем-то особенным, но постарайтесь сделать это возможным, составив график.

Постарайтесь избегать спонтанности, особенно если вы помогаете добиться определенного результата.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Семерка Кубков

Все кристально ясно, так что это прекрасное время, чтобы принять важные решения.

Вы обнаружите, что это намного проще, когда вы не носите с собой много негативных эмоций от усталости или трат на работу и семью.

Постарайтесь, чтобы этот момент длился как можно дольше.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сила

Это нормально — чувствовать, что вас отталкивают, когда вы пытаетесь установить для себя границы.

Люди понятия не имели, что вы так чувствуете, но теперь, когда вы заявили о своем мире, они выясняют, где вы находитесь.

Требуется время, чтобы по-настоящему удержаться в этом пространстве. Не отказывайтесь и не сдавайтесь. Придерживаться ваших орудий.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Туз Пентаклей

Не прекращайте попытки получить ту работу, о которой вы всегда мечтали, или найти ту нишу в своей карьере, которую вам хотелось бы иметь.

Пробить стеклянный потолок всегда непросто, но это не значит, что это невозможно.

Вам просто нужно продолжать стараться и прилагать усилия.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Десятка Жезлов

Этот путь не будет легким, и вы знали это еще до того, как начали.

Возможно, если бы вы это сделали, вы бы не приняли вызов, но вот вы здесь!

Вы не будете удовлетворены, если бросите курить, а это может быть так легко, когда вы утомлены. Найдите эту единственную причину, чтобы остаться в игре.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Решение

Юридические вопросы или что-то, что связано с добром и злом, всегда вызывает стресс.

Вы можете чувствовать себя ничтожным, когда имеете дело с людьми, которые могут направить ход вашей жизни.

Но ты не маленький. Вы влиятельный человек, обладающий ценностью и смыслом.

Верьте, что все откроет правду, потому что именно так поступает Вселенная.

Источник: yourtango.

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