На Донетчине разоблачена еще одна вражеская информаторка, которая планировала стать продавщицей в прифронтовом магазине.

Предательница была на прямой связи с командиром спецподразделения главного управления генштаба вооруженных сил рф.

Как сообщила пресс-служба СБУ, женщина собирала разведданные о дислокации и перемещении украинских защитников в районе Бахмута.

В частности, она собирала для врага координаты опорных пунктов и огневых позиций ВСУ на восточном фронте.

Разведомости нужны врагу для подготовки диверсионных вылазок и коррекции ракетных ударов по позициям украинских войск.

Также известно, что фигурантка дела знакома и общается с руководителем так называемого «народного совета» «днр» Артемом Жогой.

Для детального сбора разведомов предательница планировала устроиться продавщицей в местный магазин возле подразделения украинских защитников.

К счастью, СБУ разоблачила намерения злоумышленницы и задержала ее в собственном доме.

Во время обысков у задержанной изъяли мобильный телефон и компьютер, которые она использовала при общении с агрессором.

Следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленница под стражей, предательнице грозит до 15 лет тюрьмы.

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