В ближайшее время в Украине будет внедрен упрощенный процесс предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. Изменения, анонсированные правительством, упростят получение льготной помощи путем уменьшения количества необходимых документов благодаря облегченному взаимодействию между Минсоцполитики и Пенсионным фондом. Об этом сообщили представители Министерства социальной политики.

Новая процедура оформления льгот предусматривает меньшее количество документальных формальностей, благодаря упрощенному взаимодействию между указанными выше ведомствами.

Вместо личного обращения в уполномоченные органы, как это предусматривается по текущим правилам, будет внедрен специальный экспериментальный проект, который позволит подавать заявления по упрощенной схеме.

Новый механизм предоставления льгот будет доступен для категорий граждан, включая ветеранов войны, лиц с инвалидностью в результате войны, участников боевых действий, участников войны и членов их семей. Теперь вместо двух отдельных заявлений будет возможность подать только одно совместное заявление для получения льгот, которое будет доступно в бумажной форме или через электронный портал "Действие".

Льготные скидки на коммунальные услуги, которые могут составлять от 50 до 100%, предоставляются определенным категориям граждан, в частности - участникам боевых действий, лицам с инвалидностью в результате войны, а также членам семей погибших (умерших) ветеранов войны и защитников.

Размер льготы зависит от социального статуса и может составлять 50, 75 или 100%. Условия получения льгот определяются независимо от доходов заявителя, при этом среднемесячный общий доход семьи на одного человека за предыдущие полгода не должен превышать 4 090 гривен.

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