Этот салат из пекинской капусты действительно необычный, а в его состав входят не только вкусные, но и полезные продукты.

Салат из пекинской капусты – это простое, но уникальное блюдо, которое каждый раз можно готовить по-новому. Все зависит от ингредиентов, которые могут быть какими угодно. Мясными, овощными или рыбными.

Салаты из пекинской капусты готовятся с крабовыми палочками или с салями, с охотничьими колбасками или куриным филе, с кусочками апельсина или просто с огурцами.

Но салат из пекинской капусты можно приготовить и с другими вкусными ингредиентами.

Рецепт такого салата предложила автор кулинарного блога «man_darinka.food».

«Этот рецепт по достоинству оценят поклонники морепродуктов, а также поклонники диетического питания. Салат с мидиями получается не только вкусным, но и полезным. Кроме морепродуктов, в его состав входит пекинская капуста, морские водоросли и яичные блинчики. Такое необычное сочетание ингредиентов делает салат легким и изысканным», - отметила фудблогер.

Салат из пекинской капусты.

Для приготовления салата из пекинской капусты понадобятся следующие ингредиенты: маринованные мидии в масле – 200 г; морская капуста – 100 г; пекинская капуста – 100 г; куриные яйца – 2 шт.; чеснок – 2 зубчика; лимон – 0,5 шт.; соевый соус – 2 ст. л.; оливковое масло – 1 ст. л.; сметана – 1 ст. л.; соль и черный молотый перец по вкусу; молотая куркума – 0,25 ч. л.; свежая зелень – 1 пучок для украшения.

Ход приготовления: в глубокой посуде соединяем 2 яйца, сметану, щепотку соли и молотую куркуму. Взбиваем смесь венчиком до однородной смеси.

На разогретую сковороду, смазанную оливковым маслом, наливаем треть яичной смеси. Вращая сковороду круговыми движениями, равномерно распределяем яичную смесь по всей поверхности.

«Когда яичный блинчик подрумянится с одной стороны, аккуратно перевернем его на другую сторону и доведем до готовности. Таким образом выпечем 3 яичных блина», - рассказала автор кулинарного блога.

Салат из пекинской капусты.

Яичным блинчикам следует дать остыть, заворачиваем их в рулет и режем тонкой соломкой. Перекладываем ингредиенты в глубокий салатник.

Следующий шаг – отрезав у пекинской капусты грубое основание, режем листья тонкой соломкой. Добавляем пекинскую капусту к яичным блинчикам.

Мидии и морскую капусту следует процедить от маринада.

«Соединим ингредиенты с чесноком, пропущенным через пресс. Польем смесь соевым соусом, перемешаем и оставим на 10-15 минут, чтобы мидии и морская капуста пропитались ароматом чеснока», - рассказала кулинар.

Салат из пекинской капусты.

Добавляем мидии с морской капустой к другим ингредиентам.



Последний шаг – сбрызгиваем салат лимонным соком, добавляем мелко порубленную свежую зелень. Перемешаем все ингредиенты.

Готовый салат из пекинской капусты и мидий подаем на стол сразу после приготовления.

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