Морковь по-корейски по этому рецепту можно приготовить очень просто, быстро и с непревзойденным результатом.

Морковь по-корейски, рецептом которой поделилась автор кулинарного канала «man_darinka.food», получается очень сочной, ароматной и в меру острой.

Отметим, что морковь по-корейски вкусная как самостоятельная закуска, так и может быть отличным ингредиентом для других блюд.

Морковь по-корейски добавляют в салаты, домашнюю шаурму, рулеты.

Итак, для приготовления моркови по-корейски нужны следующие ингредиенты: морковь – 1 кг; вода – 100 мл; рафинированное растительное масло – 100 мл; яблочный уксус 6% – 50 мл; сахар – 25 г; соль – 7 г; чеснок – 3-4 зубчика; кунжут – 20 г; приправа для моркови по-корейски – 10 г; черный и красный молотый перец по вкусу; лавровый лист – 2 шт.; укроп – 1-2 веточки для украшения.

Количество специй и чеснока можно регулировать по своему вкусу.

Морковь по-корейски.

Ход приготовления: морковь моем, очистим от кожуры. Трем морковь на терке для приготовления овощей по-корейски в длинную тонкую соломку.

Готовим маринад для моркови по-корейски.

«В небольшой ковш или кастрюлю нальем холодную воду. Добавим рафинированное растительное масло и яблочный 6% уксус. Добавьте в маринад сахар, соль, 1 чайную ложку готовой смеси специй, красный и черный молотый перец по вкусу. Для аромата опустим в маринад 2 лавровых листа», - рассказала автор блога.

Морковь по-корейски.

Постоянно помешивая, чтобы соль и сахар полностью растворились, маринад доводим до кипения. Заливаем тертую морковь горячим маринадом, перемешиваем.

Затем следует добавить в закуску пропущенные через пресс зубчики чеснока. Семена кунжута обжариваем на сухой сковороде до золотистого оттенка, добавляем в корейскую морковь, перемешиваем.

Последние шаг – выкладываем морковь по-корейски в стеклянную посуду, герметично закрываем крышкой.

«Отправим морковь по-корейски в холодильник на 3-4 часа, чтобы закуска настоялась и остыла», – посоветовали кулинар.

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