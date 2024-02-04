Экс-судья шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить сырники из нескольких ингредиентов.

Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить вкусные сырники с йогуртом, которые не подгорят снаружи и не будут сырыми внутри.

Ингредиенты:

2 банана

300 г творога

50 г йогурта

Приготовление:

Подготовка ингредиентов:

Очистите бананы от кожуры и нарежьте их на кусочки для удобства перебивания блендером.

Положите творог в подходящую по размеру миску, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Перемешивание ингредиентов:

В блендере соедините кусочки банана, творог и йогурт.

Включите блендер и перемешивайте ингредиенты до получения однородной массы. Добейтесь, чтобы смесь стала гладкой и кремообразной.

Приготовление сырников:

"Мастер Шеф" Литвинова рассказывает, перед тем как налить массу в формы для выпекания, предварительно разогрейте духовку до 150 градусов.

Наполните формы получившейся массой. Обеспечьте равномерное распределение.

Выпекание:

Поставьте формы в разогретую духовку.

Выпекайте сырники при 150 градусах в течение 30 минут или до золотистой корки.

Украшение и подача:

После готовности сырников выньте формы из духовки и дайте им немного остыть.

При желании украсьте готовые сырники свежими фруктами.

Подавайте сырники теплыми как великолепное угощение для себя и ваших близких, поделилась "Мастер Шеф" Литвинова.

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