Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить вкусные сырники с йогуртом, которые не подгорят снаружи и не будут сырыми внутри.
Ингредиенты:
- 2 банана
- 300 г творога
- 50 г йогурта
Приготовление:
Подготовка ингредиентов:
Очистите бананы от кожуры и нарежьте их на кусочки для удобства перебивания блендером.
Положите творог в подходящую по размеру миску, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Перемешивание ингредиентов:
В блендере соедините кусочки банана, творог и йогурт.
Включите блендер и перемешивайте ингредиенты до получения однородной массы. Добейтесь, чтобы смесь стала гладкой и кремообразной.
Приготовление сырников:
"Мастер Шеф" Литвинова рассказывает, перед тем как налить массу в формы для выпекания, предварительно разогрейте духовку до 150 градусов.
Наполните формы получившейся массой. Обеспечьте равномерное распределение.
Выпекание:
Поставьте формы в разогретую духовку.
Выпекайте сырники при 150 градусах в течение 30 минут или до золотистой корки.
Украшение и подача:
После готовности сырников выньте формы из духовки и дайте им немного остыть.
При желании украсьте готовые сырники свежими фруктами.
Подавайте сырники теплыми как великолепное угощение для себя и ваших близких, поделилась "Мастер Шеф" Литвинова.
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