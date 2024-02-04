Салат из крабовых палочек – очень популярное и простое в приготовлении блюдо, которое можно приготовить по-новому с помощью всего одного ингредиента.

Салат из крабовых палочек может заиграть новыми вкусами благодаря всего одному ингредиенту, пишет Politeka.net.

Для его приготовления понадобятся следующие ингредиенты: упаковка крабовых палочек, авокадо, огурец, зеленый лук, маайонез для заправки.

Авокадо и огурец нарезать кубиками, как на Оливье, лук также мелко нарезать. Крабовые палочки можно порезать тоненькими полосками, можно также кубиками.

Перемешиваем ингредиенты и заправляем майонезом. Вот и все, крабовый салат по-новому можно подавать на стол.

Салат из крабовых палочек по-новому.

Если хочется, чтобы крабовый салат выглядел изысканнее, его можно выложить слоями с помощью кулинарного кольца.

Выкладываем слоями салат в кольцо крабовые палочки, чуть-чуть промазать сверху майонезом, затем огурцы, лук, авокадо, снова немного промазать майонезом. Верхний слой снова делаем из крабовых палочек.

Снимаем кольцо и салат из крабовых палочек по-новому готов.

К салату из крабовых палочек по-новому, по желанию, можно добавить вареные яйца и сыр.

Салат из крабовых палочек по-новому.

Подчеркнем, что вкус салата из крабовых палочек по-новому в первую очередь будет зависеть именно от качества этого продукта.

Крабовые палочки должны иметь четкий светлый цвет, не должны иметь неприятного запаха. Избегайте крабовых палочек, которые выглядят слишком пожелтевшими или изменяют свой цвет.

Обязательно уделите внимание упаковке и дате годности.

Обращайте внимание на цену крабовых палочек, но не забывайте, что цена не всегда указывает на высокое качество.

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