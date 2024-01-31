Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала в деталях, как приготовить вкусную закуску с сыром. По словам кулинара, приготовить такое блюдо очень просто и оно подходит для перекуса с близкими за ужином.

Ингредиенты:

Сыр сулугуни 200 г

Зелень кинзы 50 г

Зеленый лук 50 г

Для сладкого наполнения:

Яблоки 400 г

2 ст. ложки сахара

Растопленное масло 1 ст. ложка

Дополнительно:

Зельнозерновой лаваш

Инструкции:

Натрите сыр сулугуни на крупную терку, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Нарежьте зеленый лук и кинзу, затем смешайте их с натертым сыром.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, натрите яблоки на крупную терку, добавьте сахар и растопленное масло, перемешайте.

Разрежьте лаваш на порционные части.

Положите часть сыра с зеленью или яблоком на узкий край лаваша и заверните ролл, закрывая края по бокам, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

Уложите роллы на сухую сковороду, разогретую на маленьком огне, и готовьте под крышкой в течение 5-7 минут, также добавила "Мастер Шеф" Литвинова.

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