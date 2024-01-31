Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала в деталях, как приготовить вкусную закуску с сыром. По словам кулинара, приготовить такое блюдо очень просто и оно подходит для перекуса с близкими за ужином.
Ингредиенты:
- Сыр сулугуни 200 г
- Зелень кинзы 50 г
- Зеленый лук 50 г
Для сладкого наполнения:
- Яблоки 400 г
- 2 ст. ложки сахара
- Растопленное масло 1 ст. ложка
Дополнительно:
- Зельнозерновой лаваш
Инструкции:
Натрите сыр сулугуни на крупную терку, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Нарежьте зеленый лук и кинзу, затем смешайте их с натертым сыром.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, натрите яблоки на крупную терку, добавьте сахар и растопленное масло, перемешайте.
Разрежьте лаваш на порционные части.
Положите часть сыра с зеленью или яблоком на узкий край лаваша и заверните ролл, закрывая края по бокам, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
Уложите роллы на сухую сковороду, разогретую на маленьком огне, и готовьте под крышкой в течение 5-7 минут, также добавила "Мастер Шеф" Литвинова.
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