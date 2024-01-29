В Украине можно найти объявления о продаже недвижимости за небольшие средства.

В частности, в Полтавской области есть объявления о продаже дома за 29 500 грн.

Продавец разместил объявление на сайте ОЛХ.

"Дом в с. Заиченцы .Семеновского р-н, Полтавской обл. Колодец. Погреб. Огород 25 соток. В центре села, 50 метров школа, магазин. Нужен ремонт, возможно под дачу. Позвоните договоримся", - говорится в объявлении.

Продавец добавил, что продает частное лицо. Этажность: 1. Общая площадь: 64 м². Количество комнат: 4. Площадь участка: 25 соток. Тип дома: Дом. Тип стен: Кирпичный. Тип крыши: Шифер. Отопление: Твердотопливное. Мебель: Нет. Инфраструктура (до 500 метров): Школа.

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Общая площадь дома 45м.кв. Две отдельные комнаты с выходом на террасу и туалет. Пол утеплен и забетонирован, новая медная проводка, МПО, электроотопление с новым электрическим счетчиком. Снаружи дом утеплен пенопластом, крыша новая и теплая", - говорится в объявлении.

Продавец добавил, что рядом с домом есть магазины, остановка городского транспорта. Развитая инфраструктура.

Цена дома – 28 000 гривен.

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