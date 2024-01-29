Расклад Таро на одну карту на 29 января, усердно работайте ради своей мечты.

Ваше чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака уже здесь 29 января, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет вашему знаку зодиака гадание по одной карте Таро? Читай дальше.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 29 января.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Туз Мечей, перевернутая.

Множество смешанных сигналов может вызвать путаницу, поэтому, когда вы чувствуете, что не получаете достаточно информации, попробуйте отложить ситуацию, пока не почувствуете себя более уверенно.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Королева Мечей.

Зачем спорить с тем, кого, как ты знаешь, не будут слушать?

Вы можете попытаться убедить человека смотреть на вещи по-вашему, но если вы знаете, что это приведет только к еще большим раздорам и ни к чему не приведет, тогда какая в этом выгода?

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Пятерка Мечей, перевернутая.

Самое худшее позади. Вы готовы к большему и лучшему.

Это нормально — чувствовать, что вы все еще находитесь в режиме выживания, но дайте себе немного времени. Все начинает становиться на свои места, когда наступает подходящий момент.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Семерка Жезлов.

Тишина и покой — две вещи, которые недооценивают. Постарайтесь включать в свой распорядок дня немного больше каждого из них, чтобы расслабиться и обрести ясность.

Сосредоточиться сложнее, когда вокруг слишком много шума. Итак, отделите себя от суеты дня и постарайтесь выделить небольшой момент для молитвы и медитации.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Паж Мечей.

Каждый день вокруг вас появляются сообщения, на которые стоит обратить внимание, но не каждое стоит того, чтобы следовать им.

Единственный способ узнать, что подходит именно вам, — это обратить пристальное внимание на свой внутренний голос.

Будьте готовы пойти против нормы, даже если кажется, что мир движется в противоположном направлении. Ваш дух — ваш проводник.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Десятка Жезлов.

Замечательно иметь в жизни наставников и людей, которые любят и поддерживают тебя.

Когда вам кажется, что вы одиноки, помните, что хороший друг находится на расстоянии одного телефонного звонка.

Не бойтесь обращаться и просить о поддержке, которой вы так жаждете.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Тройка Пентаклей.

Пришло время творить и видеть мир через свое воображение. Что вы хотите воплотить в жизнь сегодня?

Как вы могли бы облегчить принятие этого момента во времени и принятие того, какой вы представляете свою жизнь?

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов, перевернутая.

Вы так долго готовились оказаться в этом моменте. Теперь, когда это здесь, не принимайте это как должное.

Будьте готовы войти в свою жизнь с полным волнением. А что, если оно не идеально? Что идеально, так это ты.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Двойка Кубков, перевернутая.

Сложно сделать выбор. Так что взвесьте свои плюсы и минусы. Не бойтесь говорить «нет» вещам, которые не имеют для вас смысла.

Будьте полностью вовлечены и готовы столкнуться с людьми, которым может не нравиться ваше решение, но которые должны уважать его — нравится вам это или нет.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Смерть в перевернутом положении.

Конец — это также начало, с которого вы вступаете в новый этап своей жизни. Вас не сдерживают никакие предыдущие ограничения или ложные убеждения.

Будущее широко открывается для вас. Вы получаете свежий шанс на то, что нужно вашему сердцу и к чему взывает ваша душа.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Девятка Кубков.

Эмоции могут заставить некоторых людей действовать так, как в противном случае они бы не поступили. Иногда люди делают вещи, о которых потом будут сожалеть.

Возможно, именно вы видите истину, потому что находитесь снаружи и смотрите внутрь себя. Итак, вы можете предупредить их, но если они не слушают, отпустите и позвольте им на собственном опыте узнать, как это на самом деле должно быть.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Иерофант.

Даже если вы думаете, что некоторые вещи устарели и требуют изменений, мир, возможно, еще не готов отказаться от своего старого образа мышления.

Все, что вы можете сделать, это познакомить их с новой идеей и подождать.

Вы можете помочь им увидеть, что жизнь — это нечто большее, чем они всегда знали, и вы можете прожить свою жизнь таким образом, чтобы смоделировать это для них.

Источник: yourtango.

Последние новости Украины:

Какие знаки Зодиака могут быть одинокими в 2024 году: астрологи составили топ-4.

Как сообщала Politeka, гороскоп для Тельца на 2024 год: получите ценную информацию от астрологов.

Также Politeka публиковала гороскоп Девы на 2024 год: раскройте тайны Вселенной.