Ваше чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака уже здесь 29 января, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.
Что принесет вашему знаку зодиака гадание по одной карте Таро? Читай дальше.
Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 29 января.
Овен (21 марта – 19 апреля)
Карта Таро: Туз Мечей, перевернутая.
Множество смешанных сигналов может вызвать путаницу, поэтому, когда вы чувствуете, что не получаете достаточно информации, попробуйте отложить ситуацию, пока не почувствуете себя более уверенно.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Карта Таро: Королева Мечей.
Зачем спорить с тем, кого, как ты знаешь, не будут слушать?
Вы можете попытаться убедить человека смотреть на вещи по-вашему, но если вы знаете, что это приведет только к еще большим раздорам и ни к чему не приведет, тогда какая в этом выгода?
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Карта Таро: Пятерка Мечей, перевернутая.
Самое худшее позади. Вы готовы к большему и лучшему.
Это нормально — чувствовать, что вы все еще находитесь в режиме выживания, но дайте себе немного времени. Все начинает становиться на свои места, когда наступает подходящий момент.
Рак (21 июня – 22 июля)
Карта Таро: Семерка Жезлов.
Тишина и покой — две вещи, которые недооценивают. Постарайтесь включать в свой распорядок дня немного больше каждого из них, чтобы расслабиться и обрести ясность.
Сосредоточиться сложнее, когда вокруг слишком много шума. Итак, отделите себя от суеты дня и постарайтесь выделить небольшой момент для молитвы и медитации.
Лев (23 июля – 22 августа)
Карта Таро: Паж Мечей.
Каждый день вокруг вас появляются сообщения, на которые стоит обратить внимание, но не каждое стоит того, чтобы следовать им.
Единственный способ узнать, что подходит именно вам, — это обратить пристальное внимание на свой внутренний голос.
Будьте готовы пойти против нормы, даже если кажется, что мир движется в противоположном направлении. Ваш дух — ваш проводник.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Карта Таро: Десятка Жезлов.
Замечательно иметь в жизни наставников и людей, которые любят и поддерживают тебя.
Когда вам кажется, что вы одиноки, помните, что хороший друг находится на расстоянии одного телефонного звонка.
Не бойтесь обращаться и просить о поддержке, которой вы так жаждете.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Карта Таро: Тройка Пентаклей.
Пришло время творить и видеть мир через свое воображение. Что вы хотите воплотить в жизнь сегодня?
Как вы могли бы облегчить принятие этого момента во времени и принятие того, какой вы представляете свою жизнь?
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Карта Таро: Восьмерка Жезлов, перевернутая.
Вы так долго готовились оказаться в этом моменте. Теперь, когда это здесь, не принимайте это как должное.
Будьте готовы войти в свою жизнь с полным волнением. А что, если оно не идеально? Что идеально, так это ты.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Карта Таро: Двойка Кубков, перевернутая.
Сложно сделать выбор. Так что взвесьте свои плюсы и минусы. Не бойтесь говорить «нет» вещам, которые не имеют для вас смысла.
Будьте полностью вовлечены и готовы столкнуться с людьми, которым может не нравиться ваше решение, но которые должны уважать его — нравится вам это или нет.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Карта Таро: Смерть в перевернутом положении.
Конец — это также начало, с которого вы вступаете в новый этап своей жизни. Вас не сдерживают никакие предыдущие ограничения или ложные убеждения.
Будущее широко открывается для вас. Вы получаете свежий шанс на то, что нужно вашему сердцу и к чему взывает ваша душа.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Карта Таро: Девятка Кубков.
Эмоции могут заставить некоторых людей действовать так, как в противном случае они бы не поступили. Иногда люди делают вещи, о которых потом будут сожалеть.
Возможно, именно вы видите истину, потому что находитесь снаружи и смотрите внутрь себя. Итак, вы можете предупредить их, но если они не слушают, отпустите и позвольте им на собственном опыте узнать, как это на самом деле должно быть.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Карта Таро: Иерофант.
Даже если вы думаете, что некоторые вещи устарели и требуют изменений, мир, возможно, еще не готов отказаться от своего старого образа мышления.
Все, что вы можете сделать, это познакомить их с новой идеей и подождать.
Вы можете помочь им увидеть, что жизнь — это нечто большее, чем они всегда знали, и вы можете прожить свою жизнь таким образом, чтобы смоделировать это для них.
Источник: yourtango.
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