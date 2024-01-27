Мобилизация в Украине продолжается, тем временем депутат Инна Совсун поддержала мобилизацию женщин.

По словам Совсуна, в Конституции указано, что все граждане Украины должны участвовать в защите государства.

Совсун рассказала, при каких условиях, по ее мнению, возможна мобилизация женщин в Украине.

"...Мы же знаем, что у нас есть много женщин, которые уже служат. Поэтому моя позиция такова: если это нужно для нужд обороны государства, если мы говорим, что мы без этого не вытаскиваем, вот никак... Если это будет критически нужно для обороны государства, и у нас не будет кем заменить людей, которые служат в армии (тогда мобилизация женщин возможна – прим. ред.)", - заявила Совсун.

В комментариях украинцы поделились мнениями о вероятности призыва женщин во время мобилизации в Украине:

"Эта депутат уже прошла влк?",

"А госпожа Совсун уже была в ТЦК? ВЛК прошла? Добровольцем не хочет пойти? Как хорошо чьи-то судьбы решать, когда ты знаешь, что не пойдешь воевать!",

"...И мобилизация является добровольной для всех женщин. Итак, госпожа Совсун ничто не мешает стать образцом для всех нас, и вдохновлять нас своими победами. Только пусть не в штабе в Киеве сидеть, а, как настоящая героиня, на первые позиции ", – пишут украинцы в комментариях.

Источник: YouTube-канал "Це ніхто не буде дивитися".

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