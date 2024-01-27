Ваше чтение одной карты Таро для всех знаков зодиака уже здесь на 27 января, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет вашему знаку зодиака чтение одной карты Таро? Читай дальше.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 27 января.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Четверка Кубков.

Иногда чувство скуки — это хорошо, потому что оно побуждает рождать новые идеи.

Зачем заполнять время бессмысленными занятиями только для того, чтобы не чувствовать себя одиноким или не чувствовать, что в вашей жизни чего-то не хватает?

Это хорошо, Овен, потому что это дает вам возможность создать и использовать свое воображение для следующей главы своей жизни. Путь широко открыт

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Четверка Жезлов.

Каждому хочется чувствовать, что он «вернулся домой», и в этот момент Тельцу так легко сосредоточиться на том, что вам нужно или чего вы хотите. Не подавляйте эти негативные мысли токсичным позитивом.

Позвольте себе почувствовать необходимость сделать вещи лучше и наполнить свое пространство красивыми предметами, которые вызывают радость и радуют ваш глаз.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Башня в перевернутом положении.

Плохие вещи случаются с хорошими и плохими людьми, Близнецы, и вы не всегда будете страдать от последствий чужого поведения.

На данный момент сложно собрать эти кусочки, чтобы улучшить свою жизнь после катастрофы. Но вы уже преодолели самое худшее.

Теперь вы переходите на другую сторону и вскоре пересекаете место, где все повреждения остались позади.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Солнце в перевернутом положении.

Возможно, вы не хотите сейчас сосредотачиваться на положительных результатах. У вас есть полное право решить, что вы хотите оценить трудные времена и сосредоточиться на том, какие чувства они вызвали у вас. После трудных времен подкрадываются гнев и ярость, как бы приятно ни было осознавать, что все закончилось.

В конце концов, Рак, исцеление несовершенно, и вы имеете право на весь спектр эмоций, которые необходимо выразить, пока вы не будете готовы отпустить их.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Рыцарь Кубков.

Приближается удачное время в вашей жизни. Готовы ли вы ощутить естественную красоту, настоящую связь, смешанную с душевным теплом?

Романтика повсюду вокруг тебя, Лев, и когда ты сосредоточиваешься на том, чтобы влюбиться в любовь, ты можешь видеть красоту во всем.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Колесница.

Вы находитесь в приключении, и эта поездка поднимет вас на большие высоты, но также бросит вызов вашей решимости держаться там, когда наступают трудные времена.

Тебе было суждено пережить этот момент времени, Дева, и что бы ни случилось дальше, пока ты продолжаешь идти по этому пути, ты обнаружишь, что каждый момент стоил твоего времени.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей.

Некоторый успех может проявиться и без плана, но для того, чтобы проект или цель продлились долгосрочно, вы захотите и должны быть прилежными и целеустремленными.

Конечно, возможно, сейчас вы наткнулись на вдохновение и добились некоторых успехов, но вы не можете рассчитывать, что это приведет вас к тем высотам, которых вы надеетесь достичь.

Как бы неудобно это ни звучало поначалу, Весы, замедление планирования — одна из лучших вещей, которые вы можете сделать, чтобы поторопиться и насладиться своим будущим.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Шестерка Жезлов, перевернутая.

Вы уникальны, и какими бы уникальными вы ни были, ваши цели, мечты, надежды и страхи зависят от вашей собственной точки зрения.

Не заимствуйте амбиции у кого-то другого. Они могут посоветовать вам, что «вам следует делать», но единственный человек, который действительно знает, что вам подходит, — это вы сами.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Семерка Мечей, перевернутая.

Вам нравится думать о себе как об открытой книге, но честность не ВСЕГДА — лучшая политика.

Иногда приходится держать некоторые вещи при себе. Вы не хотите обнажать свою душу тому, кого только что встретили. Этому человеку необязательно знать каждую деталь вашей жизни до тех пор, пока для этого не будет подходящего и подходящего момента.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Десятка Кубков, перевернутая.

Вы хотите конкретного результата, но это означает, что вам нужно сделать определенные вещи, чтобы его достичь. Правда в том, что вы не готовы идти на такие жертвы, так что же это будет, Козерог?

Вы должны действительно спросить себя, можете ли вы сделать то, что нужно, не ставя под угрозу себя и не подрывая все это.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Семерка Пентаклей, перевернутая.

Вы вкладываете всю свою энергию и усилия во что-то (или кого-то), но они исчезают без предупреждения. Это немного отталкивает и требует времени, чтобы привыкнуть.

Люди не всегда на одной волне, но это не значит, что это вы. Это может означать, что нужный вариант не появился, и пока вы ждете, вы работаете над тем, чтобы выяснить, что вам нравится и что не нравится.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Справедливость в перевернутом положении.

Не все имеет последствия, даже если кажется, что с вами или с кем-то, кого вы любите, произойдет что-то плохое.

Вселенная не хочет, чтобы вы потерпели неудачу. Он делает все, чтобы показать вам поддержку и помочь вам добиться успеха.

Источник: yourtango.

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