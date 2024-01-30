Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусные и мягкие оладки с творогом.
Ингредиенты:
- 400 г кефира
- 300 г муки + 1-2 ст. ложки
- 1 яйцо
- 2 ст. ложки подсолнечного масла
- 1 ч. ложка соли (10 г)
- 1 ч. ложка соды (11 г)
- 100 г зеленого лука
Для добавления в половину теста:
- 100 г домашнего творога
- 1 ст. ложка муки
Приготовление:
В глубокой миске соедините яйцо с комнатной температурой и кефиром. Добавьте муку, соль и сахар. Взбивайте смесь венчиком 8-10 минут, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Дайте тесту постоять на 10 минут.
Нарежьте зеленый лук, посолите и перемешайте.
Смешайте тесто с луком и добавьте соду. Оставьте на 5 минут.
"Мастер Шеф" Литвинова советует, разогрейте сковороду с растительным маслом. Берите тесто ложкой с краю, аккуратно кладите на сковороду, не перемешивая.
Жарьте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны.
Для второй части теста добавьте творог и 1 ст. ложку муки. Перемешайте.
Поджарьте так же, как и первую часть.
Выложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
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