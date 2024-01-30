Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусные и мягкие оладки с творогом.

Ингредиенты:

400 г кефира

300 г муки + 1-2 ст. ложки

1 яйцо

2 ст. ложки подсолнечного масла

1 ч. ложка соли (10 г)

1 ч. ложка соды (11 г)

100 г зеленого лука

Для добавления в половину теста:

100 г домашнего творога

1 ст. ложка муки

Приготовление:

В глубокой миске соедините яйцо с комнатной температурой и кефиром. Добавьте муку, соль и сахар. Взбивайте смесь венчиком 8-10 минут, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Дайте тесту постоять на 10 минут.

Нарежьте зеленый лук, посолите и перемешайте.

Смешайте тесто с луком и добавьте соду. Оставьте на 5 минут.

"Мастер Шеф" Литвинова советует, разогрейте сковороду с растительным маслом. Берите тесто ложкой с краю, аккуратно кладите на сковороду, не перемешивая.

Жарьте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны.

Для второй части теста добавьте творог и 1 ст. ложку муки. Перемешайте.

Поджарьте так же, как и первую часть.

Выложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

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