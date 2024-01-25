В Раде обсуждают базовую военную службу для всех граждан до 25 лет.

В Верховной Раде рассматривается инициатива о введении базовой военной службы для граждан в возрасте до 25 лет.

Нардеп и заместитель председателя оборонного комитета Егор Чернев сообщил, что инициатива является альтернативой срочной службе, которая уже действует в разгар мобилизации в Украине.

Однако срочная служба длится от года до 1,5 года в зависимости от наличия высшего образования, поэтому в Раде предлагают 3-месячный базовый курс военной подготовки и 2-месячную спецподготовку.

Кроме того предлагается, чтобы человек, которому уже 18 лет, сам избрал, когда он хочет пройти подготовку с 18 до 25 лет.

"То есть человек сам будет решать, что, условно в следующем году или через два года, он готов пройти такое обучение", - добавил нардеп.

По словам Чернева, этот подход позволит планировать нагрузку на полигоны и центры подготовки.

Источник: телеграмм-канал Верховной Рады.

К слову, В Полтавской области мужчина осужден, поскольку он получил 18 повесток и уклонился от мобилизации.

Военнообязанный 16 раз посетил Территориальный центр комплектования (ТЦК), однако из-за состояния здоровья его не принимали на службу.

Обвиняемый признал свою вину и выразил раскаяние. Суд признал его виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и приговорил к четырем годам лишения свободы, но этот срок был заменен на два года условного наказания.

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