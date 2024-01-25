26 января в церковном календаре — день памяти Ксенофонта, Марии, Иоанна и Аркадия.

Также 26 января по новому церковному календарю почитают святого Феодора Студита.

Преподобного Феодора издавна было принято просить укрепить веру, дать терпение, укрепить здоровье и исцелить от болезней.

Раньше в эту дату шли церковь для того, чтобы поставить свечу и помолиться за упокой умерших близких.

Также наши предки посещали могилы родственников, друзей, знакомых.

Существуют и запреты 26 января, например, нельзя обижаться на близких людей, особенно по мелочам, ведь это может сильно испортить жизнь.

Не рекомендуется покидать дом после заката.

Также нельзя убирать и мыть пол – ведь можно вымести из дома счастье.

Нельзя и стричь ногти на ногах.

Народные приметы на 26 января:

Так, издавна среди наших предков было много интересных примет на этот день, которые могут предсказать будущее, например, смотрели, какая погода в этот день, если метель — значит зима еще будет яростной.

Ясный и тихий день предвещает раннюю и теплой весну.

Если синица поет с утра — значит скоро будет похолодание.

Именины по церковному календарю 26 января отмечают Гавриил, Федор, Мария, Петр, Давид, Аркадий, Иван, Климент.

Источник: Униан.

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