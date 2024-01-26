Ваше чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака уже доступно на 26 января, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет вашему знаку зодиака чтение одной карты Таро? Читай дальше.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Паж Кубков, перевернутая.

Принимайте вещи за чистую монету, Овен.

При получении карты Таро Паж Кубков сообщение может быть получено, но это будет либо несвоевременная, либо старая информация, которая уже не является точной или ее необходимо знать.

Когда вы чувствуете, что что-то требует разъяснений, проверяйте факты и практикуйте это на этой неделе.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Четверка Жезлов, перевернутая.

Жизнь не всегда гладкая, Телец. Итак, когда вы столкнетесь с несколькими препятствиями, ямами или неровностями на дороге, помните, что это нормально для курса, на котором вы сейчас находитесь.

К концу недели вы увидите, что все уладится само собой, и все незавершенные дела будут решены по мере необходимости.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Колесо Фортуны.

Считайте себя удачливым и благословенным, Близнецы. То, чего вы не ожидали, приведет вас снизу вверх в вашей игре.

Вы можете получить премию, повышение или сказать, что авторитетные лица видят вас в положительном свете. Что бы ни случилось, всё будет хорошо!

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Десятка Пентаклей, перевернутая.

Не все, что ты хочешь, должно быть, Рак. Итак, если на этой неделе вас постигнет разочарование, это не значит, что вы не сделали все возможное или звезды сложились не в вашу пользу.

Увидеть хорошее в беде. Эта неудача легко может заключаться в том, что ваша жизнь движется в новом направлении, и вам не суждено было иметь это ни тогда, ни сейчас.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Тройка Кубков, перевернутая.

Пришло время оставить старые надежды, мечты и видения прошлого. Вы переросли некоторые вещи, которые, как вам казалось, вам хотелось бы сделать. Вы не доберетесь до тех поделок или тех поделок, которые запланировали.

Возможно, вам не понадобятся предметы, которые вы собрали много лет назад, но все еще думали, что в конечном итоге вы их выполните.

Пришло время просто собрать их и подарить. Кто-то другой это оценит, и вам понравится очищать то, что вам больше не служит.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей.

Стоит ли быть мелочной, Дева? Вы знаете, что люди нажимают кнопки по причинам, которые невозможно понять.

Так что не попадайтесь в эту ловушку, которая пытается заманить вас в проблему, которая вам не нужна.

Вы лучше этого, и вы видели, как это происходило раньше. Пусть этот человек найдет кого-нибудь еще для спарринга, если только это не вы.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Тройка Жезлов, перевернутая.

Творческая энергия начинает угасать, и сейчас может быть трудно начать что-то новое. Итак, вам придется замолчать и сказать, что вы не готовы.

Другим может быть трудно это слышать, а вам еще труднее говорить, но Весы, некоторые вещи должны быть сделаны ради вас, а также ради честности.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Шестерка Кубков, перевернутая.

Взрослеть так сложно, и даже если вы предпочитаете накинуть одеяло на голову и позвонить с работы или отменить приход на день, пришло ваше время быть ответственным.

Позже вы сможете развлечься или передать дела кому-нибудь другому. На данный момент появление Скорпиона — это мощное послание миру о том, что, несмотря ни на что, ты силен и здесь, чтобы быть тем, кем тебе предназначено быть.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Дурак

Итак, вы куда-то поторопились, и все говорят вам, чтобы вы притормозили. Да, возможно, вы сейчас немного забегаете вперед, но это ваш путь.

У вас есть упрямая сторона, которая проявляется во многом. Вы можете ошибаться, Стрелец, но опять же, вы можете снова и снова доказывать, что все не правы, как и раньше. Единственный способ узнать это — попробовать.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Рыцарь Мечей, перевернутая.

Молчание – это позиция власти. Когда ты знаешь, что все кончено, тебе больше не нужно ничего говорить.

Просто отойдите и позвольте своим действиям говорить сами за себя. В конце концов, даже самый сомневающийся человек поймет, что вы сделали то, что должны были сделать, потому что хотели.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Рыцарь Жезлов.

Вы находитесь на перепутье, где можете начать проект и добиться успеха самостоятельно. Какие инструменты вам нужны?

Где вы возьмете ресурсы? Водолей, запиши все свои вопросы, и когда начнешь, делай это, имея план.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Влюбленные в перевернутом положении.

Расставание и влюбленность — две стороны одной медали. Когда вам нужно попрощаться с человеком, которого вы когда-то любили, это может быть тревожно.

Но вы также передаете привет сердцу, которое предназначено для вас. И даже если ты сейчас этого не чувствуешь, Рыбы, это тоже пройдет.

Источник: yourtango.

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