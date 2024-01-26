Салат из пекинской капусты – просто находка для каждой хозяйки благодаря тому, что в нем можно сочетать много вкусных ингредиентов.

Салат из пекинской капусты можно приготовить буквально за несколько минут, просто соединив пекинку с огурцом, зеленью и добавив заправку.

Салат из пекинской капусты может быть изысканным, если добавить красную рыбу. Такой салат, кстати, самый лучший вариант для тех, кто любит вкусно поесть, но не хочет иметь лишние килограммы.

Оригинальный салат из пекинской капусты.

Кстати, в 100 г листьев пекинской капусты всего 16 ккал.

А еще с пекинской капустой будут прекрасно смаковать крабовые палочки и тунец.

Еще один способ сделать вкусный и оригинальный салат из пекинской капусты – добавить сочный, душистый ингредиент. А именно – апельсин.

Оригинальный салат из пекинской капусты.

Итак, для приготовления оригинального салата из пекинской капусты понадобятся пекинка, 1/2 банки консервированной кукурузы, 250г обжаренного филе индейки (курицы или другого мяса/колбасы), 1 средний апельсин, 2 кусочка батона (или готовые сухарики).

Для заправки понадобятся майонез, 1 ч.л французской горчицы, 4 зубчика чеснока, соль по вкусу.

Мясо и апельсин следует нарезать кубиком, а пекинскую капусту нашинковать мелко.

Батон можно подсушить на сковороде или в тостере – нарезать на кусочки.

Готовим заправку для салата из пекинской капусты – чеснок нужно пропустить через пресс, соединить с майонезом и горчицей.

Финальные шаги в приготовлении салата из пекарской капусты – смешиваем все ингредиенты и заправляем. Сверху добавляем сухарики.

Вот и все, оригинальный и вкусный салат из пекинской капусты готов.

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