В СМИ просочилась информация о том, какие правки Министерство обороны Украины собирается внести в новый законопроект о мобилизации.

Министерство обороны готово внести в Верховную Раду доработанный законопроект об усилении мобилизации, сообщает Цензор.нет со ссылкой на документы.

Согласно этому документу, в закон о мобилизации получить отсрочку смогут только те, кто получает профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее и высшее образование. Это касается тех, кто учится по дневной или дуальной форме получения образования и получает уровень образования, превышающий ранее полученный по одной специальности. Также речь идет о докторантах, интернах и аспирантах, обучающихся по бюджетному заказу.

В документе, появившемся в СМИ, также говорится о педагогах и тех, кто был уволен со срочной службы во время действия военного положения - в течение 6 месяцев, прослуживших во время действия военного положения 36 месяцев - в течение 2 лет.

Отсрочку и бронирование предоставляется служащим, работникам ДБР, БЭБУ, ГВС, органам государственной власти категории "А" – 100%, "Б", "В" – до 50% количества военнообязанных.

Работники Нацпола, НАБУ, ДБР, прокуратуры, Служба судебной охраны, работники патронатной службы будут иметь не отсрочку, а бронирование.

ОБНОВЛЕНИЕ: Как сообщил Глава Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, информация Цензора не правдива. Никаких законопроектов по мобилизации в Раду не поступало.

Ранее сообщалось, что Минобороны внесло в Совет доработанный законопроект о мобилизации. Министерство обороны Украины представило Верховной Раде усовершенствованный проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

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