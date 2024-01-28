Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусное блюдо для ужина - не требует много времени и множества ингредиентов. По словам "Мастер Шефа", главное выбрать хорошее мясо и приправы по вкусу.
Ингредиенты:
- Картошка (700 г)
- Мясо (500 г)
- Лавровый лист (1 шт)
- Лук (1 шт)
- Мука (1-2 ст. л)
- Лук репчатый (100 г)
- Молоко (3 ст. л)
- Яйца (2 шт)
- Масло для рук
- Сулугуни (150-200 г)
- Укроп/петрушка (50 г)
- Соль/перец (1/2 ч. л)
- Кунжут (щепотка)
Инструкции:
Сварите или запеките картошку в мундире и отварите мясо. Оставьте вареную картошку на моменте, чтобы она остыла, рассказывет "Мастер Шеф" Литвинова.
Приготовьте лук, подавайте его под крышкой из 2 ст. л масла и воды.
Пропустите отваренную картошку через мясорубку и соедините с нарубленной зеленью петрушки, яйцами, мукой, солью и перцем.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, пропустите в мясорубке варенное мясо с зеленью петрушки, луком и соедините со специями.
Смажьте пергамент растительным маслом. Распределите слой картошки на пергаменте, затем выложите мясо, и сверху разместите небольшие кусочки сулугуни по центру.
С помощью пергамента аккуратно закрутите рулет. Смажьте сверху молоком и посыпьте кунжутом.
Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 30 минут, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
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