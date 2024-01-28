Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусное блюдо для ужина - не требует много времени и множества ингредиентов. По словам "Мастер Шефа", главное выбрать хорошее мясо и приправы по вкусу.

Ингредиенты:

Картошка (700 г)

Мясо (500 г)

Лавровый лист (1 шт)

Лук (1 шт)

Мука (1-2 ст. л)

Лук репчатый (100 г)

Молоко (3 ст. л)

Яйца (2 шт)

Масло для рук

Сулугуни (150-200 г)

Укроп/петрушка (50 г)

Соль/перец (1/2 ч. л)

Кунжут (щепотка)

Инструкции:

Сварите или запеките картошку в мундире и отварите мясо. Оставьте вареную картошку на моменте, чтобы она остыла, рассказывет "Мастер Шеф" Литвинова.

Приготовьте лук, подавайте его под крышкой из 2 ст. л масла и воды.

Пропустите отваренную картошку через мясорубку и соедините с нарубленной зеленью петрушки, яйцами, мукой, солью и перцем.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, пропустите в мясорубке варенное мясо с зеленью петрушки, луком и соедините со специями.

Смажьте пергамент растительным маслом. Распределите слой картошки на пергаменте, затем выложите мясо, и сверху разместите небольшие кусочки сулугуни по центру.

С помощью пергамента аккуратно закрутите рулет. Смажьте сверху молоком и посыпьте кунжутом.

Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 30 минут, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

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