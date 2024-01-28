В Украине людям по причине непростого характера раньше назначали соответствующие фамилии.

В Украине фамилии предоставлялись в частности через соответствующие характерные черты.

Речь идет о привычках и проявлениях характера, которые крайне трудно искоренить.

Поэтому исторически некоторые фамилии придумывали, используя черты характера.

В Украине существуют уникальные фамилии, которые возникли, например, по привычке человека громко чем-то быть недовольным или возмущенным. Также фамилиями раньше "обозначали" любителей поругаться.

Соответствующую группу, в которую входят любители поссориться, возмущенные, недовольные, определил языковед Юлиан Редько.

Проведя определенное исследование украинских антропонимов, Редько осветил результаты в книге "Сучасні українські прізвища".

На выявление такой черты характера, как сварливость – украинский язык включает в себя соответствующие синонимы, которые принято употреблять в выражениях – верещати, шуміти, грубити чи горлопанити.

Такие слова как правило образовывали некоторые украинские фамилии, Редько привел примеры: Бешкета, Верескун, Верещак, Горлатий, Горлай, Грубиян, Заведия, Забияка, Крикун, Крикливець, Криклий, Морочило, Репетило, Репетун, Скоробреха, Шумило.

Украинские фамилии могут "намекнуть" на склонность человека к конфликтам, Задира, Задиренко, Задирака, Кривда, Кривденко, Сварник, Сварич, Сварун, Гиркало.

Источник: "Сучасні українські прізвища", Юліан Редько.

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