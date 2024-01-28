Это рутинная работа, которую необходимо выполнять каждый раз, когда выпадает снег, но уборка снега сопряжена с потенциальными рисками и опасностями, из-за которых вы можете попасть в больницу.

Расчистка снега требует интенсивных усилий при низких температурах, что может нанести вред вашему физическому благополучию.

Существует опасность поскользнуться на льду, переохлаждения из-за низких температур и напряжения из-за поднятия тяжестей — все это может повлиять на ваше здоровье.

Растяжение спины

Прежде чем приступить к тренировке, общий совет — сначала разогреть мышцы. Холодные мышцы более напряжены, что делает их более уязвимыми к нагрузкам. Мышцы спины подвергаются риску напряжения или спазмов у тех, кто не привык к физической активности, использует неправильную технику или слишком сильно нагружает себя. Прежде чем выйти на улицу, сделайте 10 минут легкой зарядки, чтобы подготовить мышцы перед работой лопатой.

Чтобы уменьшить нагрузку на спину, выберите лопату для снега с небольшим легким пластиковым лезвием, которое ограничивает груз, который вы можете поднять.

2. Перенапряжение сердца

Уборка снега требует больше усилий, чем многие думают. Усилие при подъеме тяжелого снега может спровоцировать сердечный приступ, особенно в холодную погоду. На холоде артерии имеют тенденцию сужаться, что приводит к повышению кровяного давления. Когда часть сердечной мышцы не получает достаточного притока крови, может возникнуть сердечный приступ.

Чтобы защитить свое сердце от перенапряжения, разделите работу на более мелкие этапы и делайте перерывы, а не выполняйте всю работу целиком. Если вы почувствуете какие-либо признаки сердечного приступа (боль в груди, затрудненное дыхание, боль, иррадиирующая в руку или шею), немедленно обратитесь за медицинской помощью. Если у вас уже есть какие-либо заболевания, подумайте о том, чтобы нанять соседского ребенка, чтобы он расчистил для вас дорожку.

3. Проблемы с дыханием

Хотя холодный свежий воздух может быть приятным, сильный холод может раздражать легкие и влиять на ваше дыхание. Холодный и сухой воздух может привести к сужению верхних дыхательных путей, что затрудняет дыхание, особенно для людей с такими заболеваниями, как астма, бронхит или хроническая обструктивная болезнь легких.

Если во время работы лопатой у вас проблемы с дыханием, чувство стеснения в груди или вы начинаете кашлять или хрипеть, отложите лопату и идите в помещение.

Один из советов, как свести к минимуму проблемы с дыханием во время работы лопатой, — прикрыть нос и рот шарфом или вещами , которые помогут согреть воздух перед тем, как он попадет в легкие.

4. Обморожение

Тем, кто живет в более холодном климате, следует остерегаться возможности обморожения. При воздействии сильного холода кровообращение перемещается от конечностей к внутренним органам и мозгу, чтобы поддерживать функционирование организма. Ограниченный приток крови к коже и конечностям (например, пальцам рук, рук, ног, ступней, носа, ушей и т. д.) приводит к образованию кристаллов льда и приводит к замерзанию тканей.

Когда вы выходите на улицу, чтобы заняться уборкой, скорее всего, холодно, сыро и ветрено. Выйдите из холода, если заметите на коже какие-либо признаки покраснения или боли. Чтобы избежать обморожения, следите за погодой, температурой и прохладой ветра и одевайтесь в соответствующие слои одежды, чтобы согреться.

5. Обезвоживание

Обезвоживание — это состояние здоровья, которое может подкрасться к вам в холодную погоду. Люди, как правило, меньше испытывают жажду на холоде и пропускают необходимую им воду, даже не осознавая этого. Обезвоживание может ухудшить способность вашего организма регулировать тепло и увеличить нагрузку на сердце.

Зачастую уборка снега — это рутинная работа, выполняемая утром, когда люди расчищают подъездную дорожку перед началом рабочего дня. В это время мы меньше всего гидратируемся, а физические усилия по уборке лопатой имеют тенденцию вызывать пот, заставляя нас терять воду, которую мы не восполняем.

Источник: bobvila.

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