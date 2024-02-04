Шоумен и телеведущий Юрий Горбунов поделился крутым рецептом, который улучшит настроение и наполнит энергией.

Юрий Горбунов поделился рецептом, для которого необходим минимум ингредиентов, пишет Politeka.net.

Нужно, в сущности, просто соединить кофе с апельсином.

«Это оригинальный рецепт, как по мне», - подчеркнул Юрий Горбунов, готовя кофе в апельсине в эфире «Завтрак с 1+1».

Главное, говорит Юрий Горбунов, не ошибиться с количеством кофе, который засыпаешь в апельсин.

Итак, убираем мякоть из апельсина, чтобы получилась емкость. Засыпаем молотый кофе – крепость зависит от собственных предпочтений.

«Это будет горячий кофе», - отметил Юрий Горбунов.

По словам Горбунова, если плита газовая, апельсинка с кофе ставится прямо на комфорку. Чтобы не обжечься, апельсину следует снимать с огня щипцами.

«Но у нас электрическая плита», – отметил Юрий Горбунов в студии «1+1».

Добавим в апельсин к кофе горячую воду и ставим на очень хорошо разогретую сковороду.

Накрывать крышкой не нужно.

Когда кофе заварился, Юрий Горбунов перелил его в чашечки. Напиток будет с едва заметной кислинкой и ароматом апельсина.

Сахар добавляем по вкусу.

Чтобы придать напитку более яркого вкуса, лучше использовать не белый сахар, а коричневый – он дает нежное наслаждение с карамельными нотками.

Также можно добавить корицу.

"Попробуйте и не пожалеете", - подчеркнул ведущий телеканала "1+1" Руслан Сеничкин.

Еще один простой способ придать кофе новый вкус – приготовить его с апельсиновым соком.

Приготовьте кофе вашим любимым способом, затем добавте в бокал лед по вкусу. Влить апельсиновый сок примерно до половины стакана, затем влить в бокал карамельный сироп. По ножу или ложке налить кофе.

Последние новости Украины:

Вот вкуснятина – Илона Гвоздева дала рецепт ароматного маринада.

Идеальный – Дантес показал свой завтрак после развода с Дорофеевой.

Добавьте несколько ингредиентов – Катя Осадчая показала, как обычный омлет превратить в особенный.