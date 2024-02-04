Юрий Горбунов поделился рецептом, для которого необходим минимум ингредиентов, пишет Politeka.net.
Нужно, в сущности, просто соединить кофе с апельсином.
«Это оригинальный рецепт, как по мне», - подчеркнул Юрий Горбунов, готовя кофе в апельсине в эфире «Завтрак с 1+1».
Главное, говорит Юрий Горбунов, не ошибиться с количеством кофе, который засыпаешь в апельсин.
Итак, убираем мякоть из апельсина, чтобы получилась емкость. Засыпаем молотый кофе – крепость зависит от собственных предпочтений.
«Это будет горячий кофе», - отметил Юрий Горбунов.
По словам Горбунова, если плита газовая, апельсинка с кофе ставится прямо на комфорку. Чтобы не обжечься, апельсину следует снимать с огня щипцами.
«Но у нас электрическая плита», – отметил Юрий Горбунов в студии «1+1».
Добавим в апельсин к кофе горячую воду и ставим на очень хорошо разогретую сковороду.
Накрывать крышкой не нужно.
Когда кофе заварился, Юрий Горбунов перелил его в чашечки. Напиток будет с едва заметной кислинкой и ароматом апельсина.
Сахар добавляем по вкусу.
Чтобы придать напитку более яркого вкуса, лучше использовать не белый сахар, а коричневый – он дает нежное наслаждение с карамельными нотками.
Также можно добавить корицу.
"Попробуйте и не пожалеете", - подчеркнул ведущий телеканала "1+1" Руслан Сеничкин.
Еще один простой способ придать кофе новый вкус – приготовить его с апельсиновым соком.
Приготовьте кофе вашим любимым способом, затем добавте в бокал лед по вкусу. Влить апельсиновый сок примерно до половины стакана, затем влить в бокал карамельный сироп. По ножу или ложке налить кофе.
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