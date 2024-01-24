Православный праздник 25 января - день памяти Саввы Сербского, а также день Святой Татиана.
Издавна этот день считался удачным для профессиональных дегустаторов алкогольных напитков.
Наши предки раньше верили, что если в эту дату выпить алкоголь - следующие 12 месяцев проведете благополучно.
Святая Татиана известна, как покровительница студентов, учащиеся в этот день должны попросить ее о помощи в обучении.
Также было принято проводить ритуал: взять предмет гардероба, который вы наденете во время сдачи экзамена, проутюжить его, приговаривая: "Как гладко глажу, так и экзамен сдаю".
Затем нужно спрятать его и надеть только в нужный день.
Существуют запреты в этот день, что нельзя делать
Православная церковь строго запрещает отказывать в помощи в этот день.
Нельзя ссориться, ведь конфликт затянется надолго.
Убирать 25 января нельзя, потому что святая Татиана нашлет беды и горести.
По этой же причине категорически нельзя ругать своего ребенка в этот день.
Приметы 25 января
солнце ярко светит в этот день - значит весна наступит рано;
резкое потепление на Татьянин день - лето будет жарким;
в течение дня снег - лето будет с ливнями;
пожениться 25 января - к счастливой семейной жизни.
Источник: ТСН.
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