Православный праздник 25 января - день памяти Саввы Сербского, а также день Святой Татиана.

Издавна этот день считался удачным для профессиональных дегустаторов алкогольных напитков.

Наши предки раньше верили, что если в эту дату выпить алкоголь - следующие 12 месяцев проведете благополучно.

Святая Татиана известна, как покровительница студентов, учащиеся в этот день должны попросить ее о помощи в обучении.

Также было принято проводить ритуал: взять предмет гардероба, который вы наденете во время сдачи экзамена, проутюжить его, приговаривая: "Как гладко глажу, так и экзамен сдаю".

Затем нужно спрятать его и надеть только в нужный день.

Существуют запреты в этот день, что нельзя делать

Православная церковь строго запрещает отказывать в помощи в этот день.

Нельзя ссориться, ведь конфликт затянется надолго.

Убирать 25 января нельзя, потому что святая Татиана нашлет беды и горести.

По этой же причине категорически нельзя ругать своего ребенка в этот день.

Приметы 25 января

солнце ярко светит в этот день - значит весна наступит рано;

резкое потепление на Татьянин день - лето будет жарким;

в течение дня снег - лето будет с ливнями;

пожениться 25 января - к счастливой семейной жизни.

Источник: ТСН.

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