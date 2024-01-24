Картофельники из пюре – это знаменитое и очень вкусное блюдо украинской кухни, которое готовится из вареного мятого картофеля.

Картофельниками из пюре можно накормить и семью, и знакомых на работе, и друзей, приехавших в гости.

Есть множество рецептов картофельников из пюре с начинкой – мясом, грибами, капустой, шкварками, рубленым яйцом или зеленью.

Картофельники из пюре.

Автор кулинарного канала «joheretyan» предложила в своем блоге рецепт картофельниковиз пюре с грибной начинкой.

«Невероятно ароматное и аппетитное блюдо», – отметила фудблогер.

Для приготовления картофельников из пюре кулинар предлагает взять такие ингредиенты: картофель - 800 г, яйцо - 1 шт., мука - 0,5 ст., шампиньоны - 300 г, сыр - 180 г, лук - 1 шт., чеснок - 1 зубчик , масло рафинированное – 60 мл, соль, перец – по вкусу.

Первый шаг при приготовлении картофельников из пюре – необходимо отварить картофель, посолив воду после закипания.

Пока картофель варится можно приготовить начинку к картофельникам из пюре.

Лук следует нарезать мелкими кубиками, выложить на сковороду, политую растительным маслом. Лук должен напитаться маслом, стать мягким. Грибы вымыть, порезать мелко, добавить к луку. Жарить несколько минут, затем посолить, чтобы пустили сок.

«Готовить их на среднем огне до полного испарения жидкости. В конце добавить измельченный чеснок», – посоветовали фудблогер.

Картофельники из пюре.

Далее следует картофель освободить от жидкости, сделать из него пюре.

"Масло и картофельный отвар в пюре добавлять не нужно", - подчеркнула кулинар.

Картофельную массу необходимо полностью охладить. Далее в картофель следует вбить одно яйцо, всыпать муку, посолить при необходимости, тщательно перемешать до однородности.

Формируем картофельники из пюре.

Фудблогер советует прежде всего смазать ладони растительным маслом, чтобы картофель к ним не прилипал.

«Руками сформировать лепешки одинакового размера, выложить на дощечку, присыпанную мукой. В центр положить примерно 1 ст.л. грибной начинки. Твердый сыр порезать пластинками, выложить на грибы. Ладони снова смазать маслом, свернуть лепешку в котлету, полностью закрывая начинку», - рассказала блогер.

Теперь нагреваем сковороду с растительным маслом.

Жарить картофельники из пюре следует с двух сторон на среднем огне до появления румяной корочки.

"Сковородку крышкой накрывать не нужно", - предупредила блоггер.

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