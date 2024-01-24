Картофельниками из пюре можно накормить и семью, и знакомых на работе, и друзей, приехавших в гости.
Есть множество рецептов картофельников из пюре с начинкой – мясом, грибами, капустой, шкварками, рубленым яйцом или зеленью.
Картофельники из пюре.
Автор кулинарного канала «joheretyan» предложила в своем блоге рецепт картофельниковиз пюре с грибной начинкой.
«Невероятно ароматное и аппетитное блюдо», – отметила фудблогер.
Для приготовления картофельников из пюре кулинар предлагает взять такие ингредиенты: картофель - 800 г, яйцо - 1 шт., мука - 0,5 ст., шампиньоны - 300 г, сыр - 180 г, лук - 1 шт., чеснок - 1 зубчик , масло рафинированное – 60 мл, соль, перец – по вкусу.
Первый шаг при приготовлении картофельников из пюре – необходимо отварить картофель, посолив воду после закипания.
Пока картофель варится можно приготовить начинку к картофельникам из пюре.
Лук следует нарезать мелкими кубиками, выложить на сковороду, политую растительным маслом. Лук должен напитаться маслом, стать мягким. Грибы вымыть, порезать мелко, добавить к луку. Жарить несколько минут, затем посолить, чтобы пустили сок.
«Готовить их на среднем огне до полного испарения жидкости. В конце добавить измельченный чеснок», – посоветовали фудблогер.
Картофельники из пюре.
Далее следует картофель освободить от жидкости, сделать из него пюре.
"Масло и картофельный отвар в пюре добавлять не нужно", - подчеркнула кулинар.
Картофельную массу необходимо полностью охладить. Далее в картофель следует вбить одно яйцо, всыпать муку, посолить при необходимости, тщательно перемешать до однородности.
Формируем картофельники из пюре.
Фудблогер советует прежде всего смазать ладони растительным маслом, чтобы картофель к ним не прилипал.
«Руками сформировать лепешки одинакового размера, выложить на дощечку, присыпанную мукой. В центр положить примерно 1 ст.л. грибной начинки. Твердый сыр порезать пластинками, выложить на грибы. Ладони снова смазать маслом, свернуть лепешку в котлету, полностью закрывая начинку», - рассказала блогер.
Теперь нагреваем сковороду с растительным маслом.
Жарить картофельники из пюре следует с двух сторон на среднем огне до появления румяной корочки.
"Сковородку крышкой накрывать не нужно", - предупредила блоггер.
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