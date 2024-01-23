Иногда Ольга Сумская, которая является автором кулинарной книги, делится своими удачными рецептами.
Так, Ольга Сумская знает, как сделать легендарную «Селедку под шубой» еще вкуснее, что добавить в оливье, чтобы поразить гостей, как приготовить салат «Мужские слезы» так, чтобы гости были в восторге.
Также Ольга Сумская знает, как приготовить блюдо из картофеля, которое получится вкуснее, чем обычные деруны.
Для приготовления вкусных и легких оладий из картофельного пюре понадобятся следующие ингредиенты: 4-5 картофелин, 250-300 г пшеничной муки, 3 яйца, 5 ст. л. подсолнечного масла, 250-300 мл молока, 1 ч. л. сахара, 3–4 зуб. чеснока, зелень по вкусу, соль по вкусу.
«Этот рецепт картофеля вам пригодится», - отметила Сумская в эфире программы «Вкус дня».
Картофель необходимо очистить от кожуры, далее следует вымыть и порезать на части. Чтобы картофель быстрее сварился, его следует порезать на небольшие кусочки.
Оладьи из картофельного пюре.
Выкладываем картофель в кастрюлю и варим.
«Кстати, всегда следует выкладывать картофель уже в кипящую воду. Или очень горячую. Воды должно быть столько, чтобы она покрывала картошку», - посоветовала Ольга Сумская.
Следующий шаг – из сваренного картофеля делаем пюре.
Разогреваем молоко и измельчаем чеснок.
К пюре добавляем чеснок, соль и перец.
Когда молоко станет горячим, тоже вливаем его в пюре.
«Консистенция должна быть такой, как негустая сметана», - подчеркнула Ольга Сумская, готовя оладьи из картофельного пюре.
Добавляем в смесь яйца и снова все хорошо перемешиваем. Также в тесто добавляем растительное масло, а также по частям высыпаем просеянную муку.
«Даже, если тесто не получится однородным – не страшно. От этого вкус готового блюда не испортится», – отметила Ольга Сумская.
Оладьи из картофельного пюре
Ставим на плиту сковороду, смазываем растительным маслом и разогреваем. Режем зелень.
"Она нам нужна прямо в процессе приготовления", - подчеркнула Ольга Сумская.
Выкладываем картофельные блины на сковороду и сразу посыпаем зеленью – пока тесто еще не схватилось.
Оладьи из картофельного пюре.
Переворачиваем и жарим оладьи с другой стороны. При необходимости добавляйте в сковороду масло.
Украшаем готовые оладьи из картофельного пюре сметаной.
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