Ваше чтение одной карты Таро для всех знаков зодиака уже здесь на 25 января, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет вашему знаку зодиака чтение одной карты Таро? Читай дальше.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 25 января.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Шестерка Пентаклей.

Нехорошо жить прошлым, но приятно вспоминать.

Нет ничего плохого в том, чтобы вернуться к старым мелодиям, которые вы любили слушать в школе, или просмотреть воспоминания в Facebook, включающие цитаты, ваши публикации и фотографии друзей, которых вы не видели годами.

Это моменты, которые напоминают вам, как сладка жизнь и как работают перемены. Тебе полезно поразмыслить, Овен, так почему бы не заняться этим?

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Туз Жезлов.

У тебя сейчас есть преимущество в нескольких сферах жизни, Телец.

Частично это связано с работой, которую вы проделали, чтобы построить карьеру, а другая половина — с вашей настойчивостью. Итак, поскольку вы близки к тому, чтобы сидеть красиво, наслаждайтесь всем, что вы создали для себя.

Нет причин не отпраздновать свои достижения и не осознать, насколько вы счастливы.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Девятка Кубков.

Жизнь иногда может быть такой запутанной, и это не помогает, когда вы имеете дело с трудными людьми, нетерпеливыми и недобрыми.

Итак, не позволяйте этим людям проникнуть вам в душу, Близнецы. Сосредоточьтесь на себе. Вы не можете изменить мир, но можете контролировать свою реакцию на любую неблагоприятную ситуацию.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Иерофант, перевернутая.

Вы не из тех, кто нарушает правила, но сегодня все меняется. Возможно, вам придется поступить по-своему и оставить статус-кво позади.

Это может быть трудным вызовом для тебя, Рак, но правда в том, что ты понимаешь, что иногда в жизни, чтобы добиться успеха, ты должен быть тем, кто устранит препятствия на пути к переменам. Это невесело, но кто-то должен это сделать, и с тем же успехом это можете быть вы.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Королева Пентаклей.

Готовы ли вы сделать что-то экстраординарное? Это видение, которое вы носите в своем сердце, готово родиться.

Теперь все, что вам нужно сделать, это развивать его и действовать в соответствии с тем, о чем вы думали. Ты боишься? Это нормально. Не позволяйте небольшому страху помешать вам прожить свою жизнь настолько масштабно, насколько вы знаете, что вам предназначено.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Королева Кубков, перевернутая.

Становитесь ли вы слишком зависимы от других? Чувствуете ли вы себя одиноким, когда вам приходится делать определенные вещи самостоятельно? Пришло время избавиться от этого мышления и начать с малого.

Наслаждайтесь ужином в одиночестве. Посетите кино в одиночку. Идти гулять. Научитесь праздновать время, проведенное в одиночестве, как подарок, который вы дарите себе.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Королева Жезлов, перевернутая.

Прошли те времена, когда вы позволяли людям говорить с вами свысока. Вы усвоили, что если кто-то и будет в вашем углу, выказывая уважение, то это должны быть вы и только вы. Вы учитесь проявлять себя так, как не делали в прошлом.

Ваша уверенность и смелость значительно возросли, и жизнь научила вас не беспокоиться о том, что подумают другие, когда вы находитесь в зоне риска.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Умеренность, перевернутая.

Наконец, вы больше не беспокоитесь и не задумываетесь о том, что о вас думают другие. Беспокойство – это, как говорится, «выплата процентов по долгу, которого вы не должны». Это бесполезно и не стоит вашего времени.

Сейчас у вас нет причин для чрезмерного беспокойства. Ждать и смотреть. То, чего вы боялись, скорее всего, не произойдет, и проблема, которую вы считали неразрешимой, может найти решение без вашей помощи.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Справедливость

Время от времени жизнь может казаться такой несправедливой и несправедливой, но правда в том, что карма всегда наблюдает и следит за тем, кто, что и когда делает. Если не в этой жизни, Стрелец, то человек, которому, по вашему мнению, все сошло с рук, получит должное в следующей.

Возможно, вы не получите удовольствия от того, что месть подается в холодном виде, но вы верите, что Вселенная действительно поддерживает баланс зла и добра, поэтому важно не позволить этому добраться до вас. Вместо этого проживите свою жизнь как лучшую версию себя.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Верховная Жрица, перевернутая.

Вы немного не в ладу со своим внутренним голосом и инстинктами, и это может быть смесью усталости, напряженного графика и слишком большого количества дел.

Итак, когда вы подходите к концу дня, расслабьтесь и расслабьтесь. Не позволяйте ничему нарушить ваше тихое время. Защищайте его и охраняйте, пока снова не почувствуете себя самим собой.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Повешенный, перевернутая.

Апатия — враг любви, поэтому, когда вы перестанете заботиться о человеке и больше не будете злиться или расстраиваться, тогда вы поймете, что отношения действительно закончились.

Вы можете почувствовать легкую опустошенность из-за отсутствия каких-либо эмоций, но для Водолея это действительно хороший знак. Это означает, что вы не только исцелены, но и ваше сердце наконец-то свободно.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей.

День может пролететь незаметно и заставить вас забыть о некоторых незавершенных делах, но не позволяйте этому создавать для вас проблемы. Вы не хотите срезать углы без необходимости.

Вы знаете, что это часто может в конечном итоге причинить вам боль. Итак, соблюдайте осторожность. Вернитесь и перепроверьте свою работу. Несколько минут дополнительной проверки не повредят вам, а только помогут.

Источник: yourtango.

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