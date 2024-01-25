Соответственно клиент "ПриватБанк" забросил деньги на кредитку, как это предполагалось договором, где они и лежат, а забрать их оттуда будет кошать кучу комиссий.

В последнее время клиенты выражают свои замечания по сотрудничеству с " ПриватБанком " по разным причинам. На этот раз клиент "ПриватБанк" поделился на сайте Минфин, что в банке без предупреждения изменили условия кредита "оплата по частям", и теперь требуют кучу комиссии. В "ПриватБанке" отреагировали на жалобу клиента и раскрыли несколько важных нюансов относительно условия кредита "оплата частями".

Клиент "ПриватБанк" раскрыл, что взял товар по программе "оплата по частям". В декабре просрочил оплату на 1 день – вместо 22 декабря забросил деньги на кредитку 23 декабря. В январе он заблаговременно внес необходимую сумму, а именно 18 января при плановой дате — 22 января.

В "ПриватБанке" платеж не списали. Кредит вынесли на просрочку, хотя деньги мужчина внес раньше времени. Об изменении условий кредита его никто не сообщал ни в декабре, ни в январе.

Соответственно клиент "ПриватБанк" забросил деньги на кредитку, как это предполагалось договором, где они и лежат, а забрать их оттуда будет кошать кучу комиссий. Да еще и в "ПриватБанке" снимают дополнительные проценты за "прострочку", хотя мужчина внес платеж заблаговременно.

В "ПриватБанке" ответили, что кредит по договору "Оплаты частями", по которому не произошло списание полной суммы регулярного платежа, на следующий день после даты такого платежа, считается просроченным.

При наличии просроченной задолженности условия договора по услуге "Оплата частями" изменяются и формируется новый счет для внесения средств. Для погашения кредита (договора) "ПриватБанк" в дальнейшем средства нужно вносить по графику (до даты списания планового платежа) на новый счет, который вы можете увидеть в Приват24, в меню: Кредиты - Оплата частями - Договоры - Выбрать необходимый договор - Реквизиты.

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