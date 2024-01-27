Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась в социальной сети, что рецепт яблочной шарлотки – это то, что должно быть в аресенале каждой хозяйки. По словам "Мастер шефа", бисквит в этом рецепте состоит из трех ингредиентов, и который она считает самым простым, воздушным и пухлым из всех.

Рецепт Яблочной шарлотки:

Ингредиенты:

6 яиц

200 г сахара

140 г муки

600 г яблок

30 г миндальных хлопьев

1 ч. л. корицы

1 ст. л. крахмала

Инструкции:

Разделите яйца на желтки и белки. Взбейте белки в пышную пену, добавляя половину сахара (оставшуюся половину добавьте к желткам). Если используете планетарный миксер, можно взбивать все вместе, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Разрежьте яблоки на четыре части и удалите сердцевину.

Выложите яблоки на дно разъемной формы, предварительно выстилая его пергаментом. Смажьте яблоки крахмалом и посыпьте корицей по желанию.

"Мастер Шеф" Литвинова советует, лопаткой осторожно соедините взбитые яйца с сахаром с просеянной мукой. Добавьте ванильный экстракт (или ваниль, сахар) и перемешайте.

Залейте тесто яблоками и посыпьте миндальными хлопьями. Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 60 минут.

Дайте шарлотке полностью остыть перед нарезкой, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.

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