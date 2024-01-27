Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась в социальной сети, что рецепт яблочной шарлотки – это то, что должно быть в аресенале каждой хозяйки. По словам "Мастер шефа", бисквит в этом рецепте состоит из трех ингредиентов, и который она считает самым простым, воздушным и пухлым из всех.
Рецепт Яблочной шарлотки:
Ингредиенты:
- 6 яиц
- 200 г сахара
- 140 г муки
- 600 г яблок
- 30 г миндальных хлопьев
- 1 ч. л. корицы
- 1 ст. л. крахмала
Инструкции:
Разделите яйца на желтки и белки. Взбейте белки в пышную пену, добавляя половину сахара (оставшуюся половину добавьте к желткам). Если используете планетарный миксер, можно взбивать все вместе, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Разрежьте яблоки на четыре части и удалите сердцевину.
Выложите яблоки на дно разъемной формы, предварительно выстилая его пергаментом. Смажьте яблоки крахмалом и посыпьте корицей по желанию.
"Мастер Шеф" Литвинова советует, лопаткой осторожно соедините взбитые яйца с сахаром с просеянной мукой. Добавьте ванильный экстракт (или ваниль, сахар) и перемешайте.
Залейте тесто яблоками и посыпьте миндальными хлопьями. Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 60 минут.
Дайте шарлотке полностью остыть перед нарезкой, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.
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